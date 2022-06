Ponteareas premia a los alfombristas

Ponteareas continuaba ayer de celebración en unas fiestas de Corpus que, tras dos años de pandemia, resultaron pasadas por agua. A la confección y exposición de alfombras del fin de semana, le siguió una jornada en la que los protagonistas fueron los más pequeños, que desfilaron en carrozas por el casco urbano y participaron en una batalla de pétalos que, a pesar de la lluvia, que impidió la colocación del tobogán acuático, fue toda una explosión de color y diversión. Luego del trabajo bien hecho, también fue el turno de los agradecimientos, con la tradicional ofrenda floral en memoria de los y las alfombristas fallecidos y el acto de entrega de medallas a los artífices de los tapices de este año.

En total se entregaron 18 medallas de plata y una de honor. Esta última en memoria de María de la Concepción Ojea Sarmiento “por su labor en favor del Corpus ponteareano a lo largo de su vida”. El acto reflejó el agradecimiento de todo el pueblo de Ponteareas a todas y todos los alfombristas que contribuyen a hacer de la villa la capital del arte floral. Además, la ceremonia fue más emotiva que de costumbre porque es la primera que se celebra tras la pandemia.

Homenajeados

Así pues, este año, las 18 personas galardonadas con la medalla de plata del Corpus Christi a propuesta de cada tramo alfombrado fueron: María Nieves Domínguez por el primer tramo de la Plaza Mayor, Óscar Porto Lavandeira por el Cantón de Boavista, Jesusa Ubeira Verea por el Anpa Pena do Equilibrio, Dámaso Ignacio Benítez Fernández por la alfombra de La Orotava, María del Carmen Cubillas por Ferreiros San Roque; Adelaida Diz por el primer tramo de Ferreiros; Margarita Chavert por la calle Oriente; María Rocío Rodríguez por Santa Bárbara de Prado; María Paz Varela por Fonte do Baratillo; Olga Rodríguez por la Asociación de Vecinos A Pena do Equilibrio; Vanesa Bernárdez por Fernández Vega; Josefa Estrella Rodríguez por la calle Constitución; Pilar Consuelo Ucha por la Plaza Mayor; José Antonio Cristóbal por la Plaza de Bugallal; José Luis Rey por el Cruceiro San Roque; Azucena de la Fuente por el tramo de Castiñeira y Bienvenida Martínez por Monxas Reveriano Soutullo.