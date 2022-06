El BNG defiende un modelo alternativo de residencias de personas mayores que impida irregularidades como las que presuntamente afectaron al centro de la tercera edad Mi Casa, ubicado en la parroquia de Amoedo. La organización nacionalista presentó el viernes en Pazos de Borbén su propuesta para una nueva Lei Galega de Residencias que busca garantizar el derecho a una vejez digna y mejorar el actual sistema, una iniciativa que fue vetada por el PP.

“A Xunta non quere que nada mude mentres mira cara outro lado ante as grave denuncias polas pésimas condicións hixiénico-sanitarias das usuarias da residencia Mi Casa, entre outras causas, pola falta de persoal de enfermería”, recriminó durante el acto la diputada nacionalista en el Parlamento gallego, Olalla Rodil, que intervino junto al delegado de la Executiva Comarcal de CIG-Servizos, Pedro Pérez, y el responsable local en Pazos, Xurxo Pardo.

Rodil afeó la “inacción” del gobierno gallego ante las continuadas denuncias de la Asociación de Traballadoras de Residencias Galegas (Trega) y acusó de reincidencia al centro en la “vulneración de dereitos do seu persoal e das persoas usuarias”, como ya denunció el BNG en 2017.

La diputada nacionalista apuntó el caso de la residencia de Pazos como “unha evidencia máis da necesidade de mudar o actual modelo de coidados e atención das persoas maiores” y lamentó el rechazo del PP a debatir la proposición de ley para dotar a Galicia de un sistema público no supeditado al beneficio de las empresas privadas. “Urxe cambiar o modelo de residencias porque coas persoas maiores non se pode facer nin negocio nin caridade, o que precisamos é unha rede de servizos públicos forte e da máxima calidade que poña no centro a vida e garanta o dereito a unha vellez digna”, subrayó Rodil, que reclamó también refuerzos en los servicios de inspección que permitan detectar estas irregularidades así como endurecer las sanciones.

Mejora de servicios en el Concello

En la misma línea, el responsable local del BNG en Pazos, Xurxo Pardo, puso en valor la apuesta firme de los nacionalistas por la mejora de los servicios públicos en el Concello, en particular en lo relativo a los cuidados de las personas mayores y en la atención sanitaria. “Levamos anos demandando partidas nos orzamentos da Xunta para a creación dun centro de día e dunha residencia pública no noso concello, pero a resposta do PP sempre foi que non”, remarcó.

Por su parte, el delegado de la Executiva Comarcal de CIG-Servizos, Pedro Pérez, abogó por dignificar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de las residencias. “A solución ten que pasar pola creación dun sistema público galego de atención ás persoas, que poña os coidados no centro das políticas públicas, abandonando a xestión privada de beneficios a costa das persoas maiores”, indicó.