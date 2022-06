“Mi libro saca a la luz la obra de Rafael Alonso en Baiona”

El nuevo libro de Luis Carlos de la Peña entra en el mundo del arte y rescata a un acuarelista pontevedrés que dejó una gran huella en el municipio –donde el escritor es teniente de alcalde y también fue alcalde– no solo por los 154 cuadros que se conservan en el Parador, también porque la comarca y sus paisajes fueron fruto de inspiración de Rafael Alonso a lo largo de su vida artística.

– En su quinto libro profundiza en la presencia en Baiona del pintor pontevedrés Rafael Alonso...

–Sí, el libro “El pintor Rafael Alonso en Baiona” lo inicié como una monografía del sobre el artista en su relación con el Parador, pero como ocurre en estos casos apareció otro camino que es el propio desarrollo de Paradores entre los años 1939 y 1973 y su compromiso con distintos artistas contemporáneos.

–¿Conoció a Rafael Alonso?

–Sí, lo llegue a conocer circunstancialmente unos pocos años antes de su fallecimiento en 1995. Me gustaba su obra y le conocí en su última exposición en vida.

–¿El hecho de que le gustase su obra y su conocimiento personal del artista le empuja a escribir este libro?

–Yo conocía su obra en general, pero quise escribir el libro por la gran atracción estética que sentí por la calidad de su obra, donde su presencia en el Parador de Baiona es sobresaliente. Sus cuadros allí son un tesoro artístico de alto valor para el establecimiento hostelero y para el propio municipio. En 1966, cuando se terminó el Parador, entregó 200 acuarelas que se reparten por los salones sociales, pasillos y habitaciones... Hemos podido comprobar que se mantienen 154. Es una presencia con tal densidad, cantidad y calidad que llamaba la atención por si misma, al margen del conocimiento previo sobre el artista.

–¿Cómo se escribe sobre un pintor?

–En mi caso con indudable pasión, lo hice con mucha pasión. Me decido por la gran atracción estética, Rafael Alonso es el gran acuarelista de la tradición pictórica de Galicia y estamos hablando de un hombre que pintó, trabajó mucho, que vendía toda su obra, sobre todo en el sur de la provincia de Pontevedra. Creo que no había domicilio burgués que no tuviese una o varias obras suyas en el salón de casa y que gracias a su arte pudo conectarse con grandes instituciones, como Paradores, que le permitieron vivir de su trabajo artístico.

–Decía que le conoció en vida... ¿Puede decirse que ahora, tras esta monografía, le conoce usted mejor?

–Supongo que sí, aunque esto no se puede asegurar. Dedicar un año de trabajo a leer todo lo publicado, entrevistas, catálogos de exposiciones, el entorno familiar, influencias como la del fotógrafo Castuera o la amistad con Valverde Viñas, el arquitecto de Paradores, y otros artistas que lo trataron, ayuda a conocer mejor a Alonso, es indudable. Mi trabajo se centra en la obra que él entrega al Parador y al Monterreal Club de Yates en1966. A partir de ahí hay otros treinta años de obra, pero mi trabajo se ha centrado en su vida hasta que entrega la obra. Aún hay espacio para otro estudio que está por hacer, pues Rafael Alonso, pese a que tiene obra en los mejores museos y colecciones de Galicia, quizás carece del gran estudio sobre su persona, su obra y su trabajo.

–¿A quién va dirigido el libro?

–Al público interesado en general y a Baiona en particular. En primer lugar a Baiona porque este trabajo ha permitido, no sé si catalogar, pero si sacar a la luz la extensa obra de Rafael Alonso en el Parador, haciendo mención a otros grandes artistas contemporáneos gallegos que tienen obra aquí, como María Antonia Dans o Xavier Pousa, que responde a una tradición que Paradores ha tenido siempre con los artistas contemporáneos, que la mantiene aún ahora, como se ve en los últimos abiertos como el de Santo Estevo o Muxía.

–Naturalmente, hablando de un pintor, ¿este libro incluye fotografías?

–Sí, he contado con la colaboración de Xulio Gil para fotografiar cincuenta acuarelas de la obra seleccionada de Rafael Alonso.