Aunque las previsiones meteorológicas no son muy halagüeñas, llueva o no, Ponteareas celebrará este fin de semana el resurgir de Corpus tras dos años a medio gas por la pandemia. Vecinos y vecinas trabajan a destajo en bajos y portales para iniciar mañana, sábado, la confección de las alfombras florales que el domingo engalanarán las calles de la villa para dar paso a la procesión del Santísimo. Además de los tapices ponteareanos, gracias a la labor de difusión de esta tradición que realiza durante todo el año la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas, también acudirán a la villa delegaciones de alfombristas de Monçao, La Orotava (Tenerife), Argentina y Aguaviva (Teruel) para crear sus propios tapices florales.

“La gente está superanimada y los portales trabajan a tope”, afirma el presidente de los alfombristas “El Corpus de este año se celebrará en todo su esplendor”, avisa el presidente de los alfombristas de Ponteareas, Miguel García Correa, recién llegado ayer del Corpus de Sevilla, a donde una delegación de 22 alfombristas ponteareanos se trasladó para confeccionar un tapiz floral. El diseño, del propio García Correa, reprodujo la bóveda de la catedral de Sevilla. “Siempre elegimos un diseño significativo de la ciudad a la que vamos”, recuerda el presidente del colectivo, que tiene ahora la mirada puesta en el Corpus de Ponteareas. “La gente está superanimada y los portales trabajan a tope”, cuenta, haciendo hincapié en que “Ponteareas tiene que estar a la altura de una Fiesta de Interés Turístico Internacional”. Programa La programación del fin de semana grande de la misma arranca hoy con el concierto de la Banda de Música Reveriano Soutullo a las 21.30 horas en la Plaza Fernández Vega. Será la antesala de dos días llenos de alfombras, trabajo y mucha ilusión. En la tarde del sábado comenzarán las labores de confección de las diferentes piezas de arte floral, que durante la noche estarán acompañadas de animación musical en diferentes puntos de la villa. Ya el domingo, a las 10.30 horas, tendrá lugar la recepción de autoridades en la Casa del Concello con la Agrupación Musical Nosa Señora do Carme, que a las 12.30 horas acompañará la tradicional procesión del Corpus Christi. Por la tarde la música, la diversión y el color volverán a llenar las calles desde las 19 horas con el tradicional desfile de carrozas y batalla de flores. La música regresará a las 21.30 horas con el concierto de Leilía en la Plaza Bugallal, y la jornada rematará con la verbena a cargo de la orquesta Saudade, desde las 23 horas en la Plaza Mayor. El lunes, festivo local, la fiesta comenzará a las 12 horas con el tobogán acuático gigante en la calle Braña, del que se podrá gozar hasta las 20 horas. A las 17 horas habrá animación infantil en el centro urbano y a las 20 horas se celebrará la ofrenda floral delante del monumento al alfombrismo en memoria de las y los ponteareanos que tanto se implicaron en la celebración de la fiesta grande de Ponteareas. La entrega de medallas de Corpus, la animación musical en el centro urbano y la verbena a cargo de la orquesta Tango pondrán el broche de oro a una celebración que convertirá un año más a Ponteareas en referente mundial de arte floral efímero.