La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita hoy el IES de Soutomaior junto con el portavoz municipal del BNG y diputado, Manu Lourenzo, para conocer de primera mano los problemas con los que conviven cada día profesorado y alumnado del centro educativo.

Por otra parte, el BNG convoca hoy, a las 20.30 horas, una reunión con los vecinos del barrio de Lourido en la Casa do Pobo do Chan do Coello. El objetivo es que los residentes les trasladen a los representantes nacionalistas las principales demandas del barrio.