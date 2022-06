El diputado gallego y portavoz municipal del BNG de Soutomaior, Manu Lourenzo, llevó ayer al Parlamento de Galicia la exigencia de ampliar el instituto de Soutomaior a través de una pregunta al conselleiro de Educación, Cultura y Universidades, Román Rodríguez.

Lourenzo mantuvo un encuentro a pasada semana con la dirección del centro educativo de la que salió con sensaciones muy positivas. “A dirección do centro veu de trasladarnos o seu apoio a esta demanda de esixir a ampliación do IES e garantir unhas condicións educativas dignas para as familias, profesorado e alumnado”, indicó.

El BNG ya había denunciado durante la construcción del instituto que el proyecto era insuficiente por lo que limitaría la oferta educativa de bachillerato. Otras carencias es la falta de un salón de actos y unas pistas deportivas cubiertas, así como que solo dispone de cuatro departamentos para 42 profesores y 450 alumnos.