“La contratación de la planimetría es el primer paso del Plan Xeral”

Verónica Tourón cumple este miércoles un año como alcaldesa al frente del gobierno bipartito de Salceda, tras un pacto para repartir Partido Socialista y Movemento Salceda la dirección del Concello, dividiendo en dos el mandato.

– ¿Tiene una valoración para este primer año de alcaldesa?

– Para mí la valoración es muy positiva. Veníamos trabajando ya en la línea marcada por el acuerdo de gobierno de 2019 y este año ha sido continuar con lo que ya estábamos desarrollando en los dos primeros años y a partir de ahí nuevos proyectos, servicios, de todo el equipo y en eso estamos trabajando. Buscamos mejorar a Salceda en la medida de lo posible.

– ¿Cuales son esos proyectos nuevos?

– Uno es el Centro Social A Devesa, que viene a través del ReacPon de la Diputación de Pontevedra, es un proyecto que mejorará no solo esta edificación sino el espacio exterior, también estamos reformando las piscinas municipales, cuya primera fase se abre este año. Quiero destacar el trabajo a favor del empleo, hay 130 personas mejorando su futuro entre el Obradoiro de Emprego y el Programa Integrado.

–¿Ser alcaldesa socialista significa más apoyo para el Concello por parte de la Diputación?

– No. Desde que comenzamos la legislatura la Diputación nos apoyó sin distinguir el partido de la alcaldesa. La Diputación en las últimas legislaturas no distingue a las alcaldesas y alcaldes por su color, ya que tiene una forma de repartir los recursos distinta y diferente al anterior gobierno. Cada Concello tiene lo que le corresponde y nosotros administramos esos recursos, porque cada concello sabe cuáles son las necesidades que tiene. La Diputación reparte con criterios objetivos sus fondos, lo que nos ha permitido contratar la cartografía del PXOM, ya está en marcha la licitación y esa contratación es el primer paso para ese futuro Plan Xeral.

–¿Cuales son los retos de Salceda para un futuro próximo?

–Uno de ellos, por supuesto el PXOM. La planimetría que estamos licitando nos dará una foto de la situación actual y será la base para construir ese Plan Xeral que, por supuesto, contará con la participación vecinal. Queremos seguir proporcionando mejores y más servicios, como la segunda Galiña Azul o nuevo centro de día, debemos trabajar para conseguir el saneamiento integral, queremos planificar otras rehabilitaciones como la del antiguo centro de salud, donde ya se acogen servicios indispensables como el de Atención Temperá, tenemos que seguir aumentando servicios y adaptarnos a los tiempos

– ¿Del Plan Xeral aprovecharán algo del trabajo que realizó el anterior gobierno?

–Parte del trabajo que había no sirve porque cambió la Ley y las bases de datos en la que se ha trabajado cambiaron también. No vamos a tirar ningún trabajo aprovechable pero el plan cambiará.

–¿La revisión del catastro les ha causado desgaste?

–Los temas relacionados con la recaudación de impuestos siempre causan cierto desgaste. En este tema hemos trabajado para que la ciudadanía no se encontrase con un incremento que el propio procedimiento simplificado lleva consigo y pusimos en marcha medidas... Aquí no hemos tenido el apoyo del grupo de la oposición, en otros concellos no hubo esa oposición frontal que hubo aquí. Pero afortunadamente el vecindario entendió y sabe que no depende del Ayuntamiento y que se ha trabajado en paliar la situación.

– El PP criticó que hubiesen pedido el centro de día en la misma parcela que tenían para la escuela infantil. ¿Fue realmente un error?

– Las oportunidades que se presentan hay que aprovecharlas. La petición de la escuela infantil no generó en su día ni la apertura de un expediente en la Xunta y ahora había una orden de ayudas reglada. Yo defiendo el centro de día y la escuela infantil y por eso hemos aprobado la urbanización de la segunda parte del PERI y ya los dos servicios pueden estar en la misma zona. Yo pido al PP que esté al lado del gobierno en esto.