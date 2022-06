El cadáver de una persona fue hallado este pasado martes a última hora de la tarde en una casa abandonada de la bajada hacia el Peirao, en Arcade (Soutomaior).

El aviso del hallazgo partió de unos jóvenes que se adentraron en la vivienda ruinosa. Según el relato inicial que ofrecieron, una mano humana asomaba de un montón de escombros acumulados en el interior. Se dio aviso al 112 que movilizó a Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local. Para realizar la comprobación de la información recibida, los agentes tuvieron que desmontar el cristal de una ventana del inmueble que les permitiese acceder a él. Una vez dentro, hallaron un cuerpo "en avanzado estado de descomposición", según confirmaron fuentes policiales.

Se dio aviso al juez de guardia para que certificase la muerte y levantase el cadáver, aunque hubo que echar mano de un generador para alumbrar el interior del lugar, una casa en condiciones ruinosas e insalubres y sin iluminación.

Este hallazgo despertó expectación entre los vecinos de la zona que no dudaron en acercarse al inmueble donde fue hallado el cuerpo, y especular con la posibilidad de que pudiera tratarse de Manuela Barbosa Sousa, la mujer de 66 años que desapareció del casco urbano de la localidad hace casi un año.

Desde aquel 13 de julio, su familia busca, desesperada, a la sexagenaria, cuya desaparición no dejó tras de sí ninguna pista o indicio, "como si se la hubiese tragado la tierra", declaraban sus hijas días después del suceso.

Pero el cádaver hallado anoche en Arcade, por la ropa y "la morfología del cuerpo", pertenecería a un varón de unos 55 a 65 años. Según testigos de la zona, en este inmueble vivía un indigente, si bien anoche reconocían que llevaban unos días sin verlo. No obstante, el caso está en fase de investigación y todavía no se ha determinado la identidad del fallecido, ni las causas de su muerte, por lo que no se puede asegurar con certeza que se tratase de esa persona.