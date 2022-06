Bandera negra de la contaminación para A Foz

Un estudio de la Universidade de Vigo le otorgaba el deshonroso calificativo de “cloaca a cielo abierto” hace dos años y ayer mismo recibió un premio no menos denigrante. Ecologistas en Acción concedió ayer la bandera negra de la contaminación al estuario de A Foz. Los motivos se repiten una vez más en el argumentario del “tirón de orejas”: “cargas fecales superiores a las normativas permitidas causadas por una estación depuradora (EDAR) deficiente y vertidos incontrolados a lo largo del río”.

Nada que no sepan ya las administraciones que deben buscar una solución a los vertidos que mantienen la marisma cerrada al marisqueo desde hace doce años. Un informe de la UE culpaba en 2016 de la contaminación a la depuradora de Gondomar. La instalación ubicada en Donas recibe un caudal de fecales y pluviales muy superior a su capacidad, hasta un 70% más del que puede tratar, y los desbordes sin tratamiento son constantes, especialmente en la temporada de lluvias, cuando se cuelan las aguas pluviales y fluviales en la red y la colapsan. Así lo explican fuentes de Augas de Galicia, el departamento autonómico que se ocupa de la instalación de titularidad municipal y que acaba de comprometerse con el Concello de Gondomar a mantenerla durante dos años más por 1,4 millones de euros.

La razón de la saturación de la Estación Depuradora de Augas Residuais de Gondomar (EDAR) son las filtraciones de aguas blancas a la red de saneamiento, aseguran desde el organismo de la Xunta. Es decir, las roturas y deficiencias de las tuberías dejan pasar cantidades ingentes de agua de la lluvia y de los ríos y regatos a las alcantarillas.

La Xunta se compromete a ampliar la capacidad de la depuradora en un 60%

Primeros pasos para resolver el problema

Una conclusión sobre la que se han puesto de acuerdo la Administración autonómica y la local gondomareña, que al fin dan los primeros pasos para resolver el asunto.

Concello y Augas de Galicia han puesto en marcha sendas auditorías del saneamiento. El Ayuntamiento se ocupa de la red general y el departamento de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de las secundarias. El objetivo es rastrear casa por casa en busca de los focos que acaban en la marisma, espacio protegido incluido en la Rede Natura 2000.

El Concello de Gondomar mide además con un caudalímetro el agua procedente del campus universitario de Vigo (CUVI) para evaluar la posibilidad de un futuro desenganche con el fin aliviar el colapso de la depuradora.

Y Augas se ha comprometido a ampliar la capacidad de depuración de la EDAR gondomareña en un 60%. La instalación, aseguran desde el departamento de la Xunta, es la única de Galicia que trabaja a pleno rendimiento 24 horas al día y 7 días a la semana. Y se queda corta “por un problema en el saneamiento que envía aguas que no tienen que ser depuradas a la depuradora”. Una deficiencia que se habría resuelto, según el organismo autonómico, con el tanque de tormentas que finalmente el Ayuntamiento no permitió construir. Ahora proyecta la ampliación y el Ayuntamiento deberá expropiar terrenos en el entorno de la planta de Donas para ponerlos a su disposición. La medida “servirá para tratar más caudal de agua, pero los vecinos de Gondomar pagarán por la depuración de una agua que no se tiene que depurar”, advierten desde el organismo.