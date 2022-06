El PSOE mantiene las negociaciones con el BNG para intentar aprobar el presupuesto

El gobierno local, dirigido por la socialista Digna Rivas en minoría, sigue buscando un acuerdo con los grupos de la oposición para tratar de aprobar los presupuestos municipales tras ser rechazados por el BNG y PP en el pleno celebrado el pasado día 27. Pese al fracaso los responsables municipales no cierran las puertas y en los últimos días se reunieron con los nacionalistas para tratar de consensuar un respaldo.

“Seguimos traballando para que se acepten propostas orzamentarias que deben respostar ás necesidades que nos prantexan os veciños e veciñas de Redondela”, aseguran desde la organización nacionalista, en referencia a los encuentros que durante estas semanas se han realizando para comprometer la abstención de los dos votos de la organización nacionalista en la sesión plenaria.

“As políticas sociais coa modificación das axudas de emerxencia social, demandadas dende hai anos, xunto ás axudas de libros de texto en educación infantil, constitúen aspectos inamovíbeis das nosas propostas”, afirma el portavoz del BNG, Xoán Carlos González.

Según explica, “estamos pondo toda a vontade para permitir que estos orzamentos saian adiante”, y destaca que “os orzamentos deben servir para crear novas dinámicas, potenciando as capacidades que Redondela oferta”. Por eso entiende que darle un impulso a la actividad que se realiza en las parroquias debe constituir uno de los elementos a potenciar. “Prantexamos que o vintecinco por cen do da programación cultural se desenvolva nas parroquias, xunto á nosa proposta xa aceptada de aumento dos convenios interparroquiais, permite impulsar novas dinámicas”. En el ámbito parroquial, también introducen la búsqueda de una solución a la financiación de las acometidas del saneamiento “para que non volva recaer un dobre gasto nos propietarios de vivendas xa construídas”. Asimismo resalta que “ya se nos aceptou a creación dunha partida de axudas ás comunidades de augas, que o PP eliminou hai dez anos”.

“Pretendemos igualmente que o comercio local se convirta nun motor dinamizador permitindo que Redondela se posicione como referente na nosa bisbarra”, afirma González, que entiende que las reducciones temporales hasta la recuperación económica del impuesto de construcción permitiría una consolidación de este sector.

Pistas de tenis y pádel

Otro de los elementos que introducen en la negociación consiste en eliminar la intención de privatizar las pistas de tenis y pádel de A Marisma. “Prantexouse que se iba a meter no mesmo lote as dúas piscinas municipais xunto estas pistas, cuestión que nos rexeitamos frontalmente”, subrayan.

Finalmente plantean desde el BNG que se modifiquen las subvenciones “con perspectiva de xénero” para que se aumente la puntuación a aquellas entidades que fomentan el papel de las mujeres en las directivas o actividades, y que se actualice el Protocolo Municipal de Acoso Machista.

Finalmente, González recuerda que la mayoría parten de las propuestas de 2021, cuando demandaron abrir la negociación. “A nosa vontade para chegar a acordos é máxima. É o momento de que o goberno de Digna Rivas decida se quere contar co BNG ou prefire, como noutras ocasións, apostar pola abstención do PP”, concluye Xoán Carlos González.