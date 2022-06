O alumnado de 6º do colexio Cova Terreña organiza a IV Xornada Poética do centro hoxe a partires das 12.30 no xardín da Casa da Navegación de Baiona. Os rapaces recibirán a escritora Eva Mejuto e a ilustradora Bea Gregores, autoras do libro que se vai presentar no evento “Cando leo”. Trátase dunha emotiva homenaxe á lectura e ao seu poder para transformar o mundo.