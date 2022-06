Harina, agua, sal y masa madre; amasado, reposo, formado y cocción. Así se elabora el Pan do Porriño. “No tiene ningún secreto, como el de la Coca-Cola, pero cada panadería tiene su modo de hacerlo, su espíritu y personalidad, es aquí donde entra la magia del panadero, porque nunca encontraréis dos panes con el mismo sabor”, explicaba el presidente da la Asociación de Panaderos do Porriño, José Manuel Fernández, en el acto de apertura de la Feira do Pan do Porriño, un producto con marca nacional y más de 400 años de historia.

La quinta edición de este evento, que se recupera tras la pandemia, trajo ayer al barrio porriñés de San Benito una gran variedad de degustaciones, cuyo ingrediente indispensable fue el pan de Porriño, además de actividades para los más pequeños y, como novedad este año, actuaciones musicales. El escritor Diego Giráldez, vecino del barrio, fue el encargado de leer el pregón y como embajador del pan en este 2022 se nombró al actor gallego Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán”, que se sintió “muy orgulloso de ir de escenario en escenario con una barra de pan do Porriño”. De un modo similar le recuerda Giráldez “con una barra en la mano, como el Quijote con la lanza”, porque “ir al pan es un acto social o cultural, como ir al teatro o a un concierto”, comparó. El escritor apuntó “a una receta propia, un solo modo eficaz de elaborar el Pan do Porriño: con mucho amor” y en esta línea aplaudió toda la labor de los profesionales del sector, “los que madrugan para vernos felices; nombres que sobreviven a generaciones con la misma fuerza que el humo de los hornos entra por las ventanas cuando llega la noche. El pan está metido en nuestros corazones de manera inconsciente porque es un producto indispensable, de la vida cotidiana; es el mejor acompañante, el que nunca será infiel”. “Ir al pan es un acto social o cultural, como ir al teatro o a un concierto”, comparó el pregonero Por su parte, los panaderos aseguraron que “hacer pan es algo más que un trabajo, es una pasión por un producto tan humilde y por nuestra tradición panadera”, la cual comienza a ser recopilada en 1604, fecha en la que se tiene constancia de la primera referencia escrita del pan de trigo de Porriño. De la historia del pan de Porriño, pasado y presente, habló Quico Paz Antón, en una charla coloquio con los panaderos de la localidad. Y al futuro, a las nuevas generaciones del sector hizo mención el alcalde, Alejandro Lorenzo, que acudió a la feria junto a concejales del gobierno local y miembros de la Corporación municipal. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también visitó la Feira do Pan do Porriño, donde destacó la apuesta del gobierno gallego por fomentar la calidad y singularidad de los productos agroalimentarios de la comunidad como un modo de impulsar el medio rural. En el caso concreto del pan, Rueda recordó la existencia de dos indicaciones geográficas protegidas, la de Pan Galego y la del Pan de Cea. Precisamente, aun habiendo conseguido “luego de una larga batalla legal” el registro de marca española en febrero de 2021, el objetivo inicial y por el que siempre han trabajado los panaderos porriñesas es el de lograr una IGP para el pan de Porriño. Aseguran que el proceso de elaboración de su pan no encaja en las características de los panes amparados por la IGP Pan Galego, ya que “modificaría su receta obligándolo a aumentar la hidratación y las harinas empleadas”.