Medio siglo poniendo guapa a Baiona

La historia de Estética y Peluquería Estefanía es la historia de una adelantada a su tiempo, de una emprendedora valiente que fundó un negocio pionero en la comarca del Val Miñor cuando las mujeres todavía necesitaban el permiso marital o paterno para manejar su dinero. Es la historia de Carmen Vázquez Rodríguez, conocida en Baiona y su comarca como Carmiña, no precisamente por ser hija de un industrial alcalde del régimen y esposa de otro empresario de la zona, sino por su modernidad y carácter extrovertido y, sobre todo, por empeñarse en traer a la villa las técnicas de belleza de última generación. En ello coinciden todos los que la conocieron. Y por supuesto su hija Lola Rial, que lleva ya 22 años al frente del negocio y que este sábado organiza una fiesta a partir de las 18.00 en las inmediaciones del local para conmemorar el 50 aniversario de aquel día en que su madre abrió las puertas del salón de belleza y para rendirle homenaje a ella, porque era “una revolucionaria”, afirma. Están avisadas decenas de clientas, empleadas y comerciales de todos estos años que la ahora gerente del establecimiento ha localizado. Aquellas que no ha logrado encontrar también están invitadas al acto, recalca.

El 18 de junio de 1972, Carmiña inauguraba Boutique de Estética y Alta Peluquería Estefanía en un piso de la céntrica calle Carabela Pinta. De ello se hacía eco el diario El Pueblo Gallego unos días más tarde y destacaba “los adelantos más recientes de estética corporal” y la “exquisita decoración” que incorporaba el negocio.

Aquella visionaria había hecho realidad su sueño a sus 36 años, dos después de lograr su título de esteticista en la prestigiosa escuela de María de la Rocha de Vigo, a cuyas clases asistía al volante de su 600 desde Gondomar, donde residía su familia, embarazada ya de su sucesora en la empresa. Fue en la academia donde tomó las ideas para crearla. “En una revista francesa vio un salón de peluquería llamado Institute de Beauté Estefanie y lo españolizó, en una época en que las peluquerías se llamaban Pepi, Loli o Pili”, recuerda orgullosa su hija, que aún la echa de menos cada día quince años después de su fallecimiento.

Y es que Carmiña le enseñó mucho. Aunque Lola es peluquera y su madre se dedicaba a la estética, compartieron horas y horas de trabajo durante catorce años, una con el secador en la mano y la otra “quitándose los pegotes de cera de los dedos todo el tiempo”, rememora con nostalgia. Pero lo que más presente tiene su hija no son las lecciones laborales, sino las de vida. “Yo adoraba a mi madre y eso me sirvió para no torturarme cuando mis hijos eran pequeños porque ella trabajaba lo mismo”, señala. A Carmiña se le fueron complicando las cosas con el tiempo. A los dos años de crear su salón de belleza enviudó y tuvo que sacar adelante sola a dos niñas de 5 y 10 años.

Carmiña abrió centros de belleza en A Guarda y en Vigo y recibió a figuras como la escritora Carmen Martín Gaite

Lola la adoraba y, sobre todo, la admiraba. Porque consiguió grandes cosas. Abrió otro local en A Guarda y allá se iba dos días a la semana en su coche por aquellas carreteras lloviera o nevase. Porque también llevó su marca a Vigo. Estefanía 2 nació en los años ochenta en la calle López de Neira y allí se formaron estilistas de la época como César y Lis e incluso se asoció con los propietarios de Santiblanc, los padres de la saga de peluqueros Moreda.

Los recuerdos de infancia de Lola están entre cepillos, secadores y bigudíes. En la peluquería conoció a la escritora Carmen Martín Gaite, que veraneó en la zona, o a la actriz María del Carmen Goñi –Valentina de “Los Chiripitifláuticos”–. Desde que tomó las riendas ha peinado a artistas como Verónica Mengod o María Castro. Lleva ya 34 años de profesión, se siente orgullosa del legado de su madre y espera seguir cumpliendo con “los objetivos de calidad y profesionalidad que ella marcó”.