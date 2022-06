La Plataforma pola defensa dos ríos Verdugo e Oitavén Encoro Non califica de “desafortunada” la carta enviada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, urgiendo la aplicación de medidas propuestas en el estudio encargado por la Confederación Hidrográfica Miño Sil que contempla la construcción de embalses yel trasvase desde los ríos Verdugo y Oitavén, “soluciones que consideran ineficaces, costosas y un auténtico atentado medioambiental sin precedentes en Galicia”.

La portavoz de la plataforma, Pilar Fernández, destacó que “la urgencia a la que se refiere el secretario de Estado está en hacer un uso responsable del agua y no en construir cuanto antes trasvases y embalses”.

Desde la plataforma apuestan por alternativas que no supongan una nueva agresión a los ríos Verdugo y Oitaén que, como reconoce el propio secretario de Estado de Medio Ambiente en su escrito, no solucionaría el problema del abastecimiento debido a que, en los meses de estiaje, el caudal circulante en ese punto es muy reducido y llega a ser no superior al caudal ecológico.

Para la plataforma la solución pasa por un sistema de gestión del agua que ponga en valor este bien y fomente su uso responsable.