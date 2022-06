La Guardia Civil ya tiene en el radar al conductor que se fugó tras verse implicado en un accidente en el que resultó herido grave un motorista. Según ha confirmado el Instituto Armado, se investiga a un varón por estos hechos, ocurridos a finales de mayo. Las pesquisas están aún abiertas y quedan gestiones por hacer, de modo que estas fuentes no detallan más datos sobre el investigado, ni tampoco si ya ha sido detenido.

El accidente tuvo lugar el pasado 28 de mayo, sobre las 16:45 horas, a la altura del km. 302 de la A-52, en Cans, sentido O Porriño. Un turismo que se incorporó a la autovía procedente de la carretera N-120 interceptó la marcha de una motocicleta que circulaba en la misma dirección e impactó con ella de forma lateral. La moto se salió de la vía y acabó chocando contra la valla de la mediana, por lo que el motorista, Xoán Vázquez Domínguez, hubo de ser evacuado en estado grave al hospital Álvaro Cunqueiro.

La Guardia Civil solicitó la colaboración ciudadana para dar con el causante del siniestro, una petición a la que se sumó días después la propia víctima, quien no entendía la reacción del otro conductor: "A todos nos puede pasar lo que le pasó a esta persona. Lo que no entiendo es que no se parase a auxiliarme. A mí, con un perdón me valía, pero se marchó como si le diese igual que me hubiera muerto". Una entrevista con FARO, en la que también intervino su padre, Modesto Vázquez, que además se quejaba de la actitud de otros conductores: "Estoy cabreado por ese conductor que se dio a la fuga, pero también por el resto de coches que siguieron circulando, con mi hijo ahí tirado. Lo único que hacían era intentar esquivarlo, mientras él se arrastraba para apartarse de la vía y evitar ser atropellado. Yo quiero que la gente se conciencie de que hay que parar".

La víctima, un vigués de 22 años, sufrió una fractura abierta de tibia y peroné, magulladuras, abrasamiento, piel quemada en la espalda y agujeros provocados por los impactos recibidos contra el asfalto, tras salir disparado por una fuerte colisión con la que dio 20 vueltas sobre sí mismo.