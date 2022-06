Nos últimos anos, a illa de San Simón tense convertido en sinónimo de música. Nela se celebran, entre outras citas culturais, o Sinsal SON Estrella Galicia e o San Simón Fiddle. E precisamente os organizadores deste último evento, a asociación Galicia Fiddle, presentan agora unha nova proposta: o Encordass Fiddle Fest, que se celebrará o vindeiro 3 de xullo co violín como fío conductor.

Presentada este mércores polos afamados chelistas Mike Block e Natalie Hass n'A Casa dos Músicos de Xustáns, o Encordass nace "para explorar as conexións da música popular e de raíz en diferentes culturas, fusionando artistas internacionais con música galega nun espacio natural tan especial como é San Simón".

O festival, cuxas entradas xa están á venda na plataforma Eventbrite, quere demostrar que o violín "é accesible, plural, versátil, divertido, festeiro e, por suposto, festivaleiro!", sinalan os organizadores, que deste xeito buscan achegar este instrumento ao público, desmontando o tópico que o relega á esfera forman da música clásica.

O Encordass 2022 estará adicado ás musicas populares do Brasil, que se darán a man coa música folk galega conformando un espectáculo polo que pasarán tanto solistas consagrados como bandas emerxentes, e que terá como colofón a actuación da Orquestra Encordass, con cerca de cincuenta músicos sobre o escenario. Filpo Ribeiro, Alisson Lima, Ricardo Herz & Vanille Goovaerts, Pärbo ou Caldo, son algúns dos artistas que forman parte do cartel desta edición.

Será o propio público quen decida que artistas quere ver, dentro dun abano de pequenos concertos simultáneos espallados pola illa nun formato íntimo e acústico, onde primará a cercanía ao escenario e a posta en valor do entorno. Tras o solpor, terá lugar no escenario principal do Campo das Alocucións o concerto final, coa participación de todos os artistas xunto coa orquestra de corda do festival.

Encordass Fiddle Fest é unha experiencia cultural completa, xa que os asistentes poderán gozar de visitas guiadas á illa de San Simón, demostracións de capoeira, mostras de luthería e mesmo un espazo onde poder experimentar a sensación de tocar un violín por primeira vez. Ademáis, haberá actividades gastronómicas coma un showcooking patrocinado por Cervezas Alhambra, degustacións de productos galegos coma o choco de Redondela e o queixo San Simón ou unha cata de viños Terras Gauda.