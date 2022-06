Un Corpus como los de antes en Gondomar

No serán las primeras pospandemia pero sí las de la vuelta a la verdadera nueva normalidad. Gondomar se prepara para recuperar su arraigada tradición del Corpus y se espera que sean más de 200 los alfombristas que colaboren en la confección de los elaborados tapices florales por el recorrido de siempre, de alrededor de 300 metros desde la iglesia de San Benito hasta la Praza da Paradela. Así lo confirma el concejal de Cultura, Juan Bas.

Él coordina a los siete colectivos que pavimentarán de flores el recorrido y que han comenzado ya a deshojar el material verde: mirto, tulla y mimosa, fundamentalmente. Con el colorido de las flores comenzarán apenas un par de días antes del día grande, el domingo 19 de junio.

En esta ocasión participan los centros culturales de Mañufe, Peitieiros y Vincios, parroquia de la que también se han anotado integrantes de la comparsa de Entroido O millor de cada casa, el grupo folclórico Novos Aires de Couso y la Asociación de Mulleres Rurais, que nunca fallan. En el local parroquial de San Benito, donde se reúnen cada año por estas fechas para compartir trabajo manual pero también bromas y diversión, hay una ausencia muy presente este año. Falta Carmen Peixoto, el alma del grupo, como la definen sus compañeras. Nunca faltaba y hacía de todo por mejorar las alfombras cada año. Falleció a los 82 años en octubre y no hay día que no la echen de menos. “Era la que tiraba de nosotros. Hemos llorado mucho por ella, pero su recuerdo nos ayuda a continuar, porque si no lo hiciéramos nos se estaría tirando de los pelos allá donde esté”, indica Teresa Pereira, una de las integrantes del grupo que resistió incluso el año pasado pese a las restricciones y elaboró sus diseños ante la fachada de la iglesia y en los descansillos de la escalera. Esta vez volverán a cubrir de flores los peldaños de la gran escalinata uno a uno y lo harán con gran ilusión por “retomar lo de siempre y olvidarnos un poquito de la pandemia” y también por dedicarle el trabajo a “nuestra Carmen”, a la que ofrecerán también una misa el día 21, martes.