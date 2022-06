La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, acusa al PP de “tentar enganar” a los ciudadanos al afirmar que el Concello perdió una subvención de 18.000 euros para la contratación de los socorristas de las playas por delegar esa función a una empresa privada. “O PP, como sempre, di o que lle interesa e cala o que non lle convén”, afirma Rivas, que explica que la subvención “non é so para seguridade nas praias senón, tal e como figura textualmente na convocatoria da Xunta publicada no DOG, para iniciativas de fomento do emprego e mellora da empregabilidade”.

La alcaldesa señala que el gobierno local optó por contratar con una empresa el servicio de socorristas para cubrir tan solo el periodo estival “optando por solicitar a subvención para técnicos en promoción turística con contratos de seis meses que, amais de permitir o desenvolvemento de políticas de dinamización turística, ofrecen unha maior estabilidade laboral as persoas contratadas e que, por tanto, axústase aínda máis ao obxectivo de fomento do emprego e mellora da empregabilidade ao que fai referencia a propia Xunta”.