El Concello de Ponteareas ha iniciado la tramitación para borrar de su padrón de habitantes a nueve personas que no ha podido localizar a través de cartas certificadas y cree que pueden ser inscripciones indebidas, esto es, personas que dijeron que vivían en una casa en la que en realidad no residen. Estas personas serían además extranjeras que no se han inscrito en el Registro Central de Extranjeros. El Concello ha publicado los números de los documentos identificativos de estas nueve personas después de enviar notificaciones por correo que fueron devueltas por ausencia o paradero desconocido. Si los afectados aparecen y demuestran vivir en la vivienda en la que se supone residían, no se tramitará la baja.