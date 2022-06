Cortafuegos forzosos en huertos de Gondomar

Albina Areal Pérez labra hectáreas y hectáreas de terrenos en la parroquia gondomareña de Borreiros. Hasta hace muy poco junto con su marido. Él ha fallecido recientemente y ella sigue adelante con el trabajo de sol a sol para recolectar toda clase de verduras y hortalizas que vende a diversas fruterías y tiendas de alimentación de la comarca. Se levanta con frecuencia a la una de la madrugada para llevar la mercancía a Mercavigo. En sus terrenos hay de todo: grelos, coles, lechugas, pimientos, tomates, cebollas, calabazas, calabacines... Según la época del año. En estas últimas semanas de la primavera, mientras espera que acaben de madurar algunas cosechas y va plantando otras, prepara también las semillas para el invierno. En una parcela cerca de casa tenía más de mil metros cuadrados de nabos germinados, listos para retirarles las semillas que pensaba plantar en septiembre para recoger después los grelos. Hasta que la maquinaria de la empresa pública Seaga se los trituró.

Su caso es similar al de un vecino suyo al que arrasaron una parcela de pasto para sus cabras u otra de Vilaza que estaba a punto de recoger la hierba para los animales de su finca. Son algunos de los damnificados por el proyecto piloto que la Xunta ensaya en Gondomar para prevenir el fuego, una campaña de tala o desbroce forzoso en fincas sin limpiar a menos de 50 metros de viviendas, lo que se llaman las franjas de protección contraincendios.

Medio Rural afirma no tener constancia de quejas e insta a los damnificados a acudir al Concello

En virtud del convenio firmado entre Xunta, Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga (Servicios Agrarios Galegos) para facilitar la prevención de incendios a los ayuntamientos, la Consellería de Medio Rural eligió seis concellos para realizar este ensayo. Gondomar en Pontevedra, Carnota en A Coruña, As Nogais en Lugo y los ourensanos de Cualedro, Monterrei y A Gudiña. En el municipio miñorano inspeccionaron en torno a 13.000 parcelas. Comprobaron que los propietarios de 9.000 de ellas habían cumplido con su obligación de retirar la maleza y árboles en el plazo que anualmente la Xunta marca hasta el 31 de mayo, mientras que las casi 4.000 restantes ni habían sido desbrozadas ni taladas.

Según indicaba entonces el concejal de Medio Ambiente, Brais Misa, la mayoría de esas fincas “carecen de dueño conocido”. De manera que los operarios de la empresa pública iniciaron en diciembre las limpiezas forzosas. Pasando el gasto después a los propietarios si los hay o cargando el coste a las arcas públicas si no aparecen.

En Gondomar se han producido confusiones o “falta de información”, según denuncian afectados como Albina. Ella se enteró de que su parcela estaba arrasada cuando lo vio todo triturado por el suelo, incluso el cañaveral que tenía junto al cultivo, del que cortaba juncos para sostener las judías o las habichuelas. “Os veciños dixeron que fora un tractor da Xunta o que fixera isto. Quixen denunciar no cuartel e dinme que se non teño a matrícula non poden facer nada”, lamenta.

El Ayuntamiento indica que la competencia del asunto es de la Xunta, que seleccionó las fincas según el catastro

La Consellería de Medio Rural asegura no tener constancia de ninguna queja en Gondomar por estos trabajos que culminarán en cuestión de semanas. En cualquier caso, fuentes del departamento instan a cualquier posible damnificado a ponerse en contacto con el Concello de Gondomar para resolver el problema. Admiten que pueden producirse errores que habrá que solventar.

El gobierno municipal, por su parte, apunta a que se trata de una cuestión de competencia de la Xunta. Así lo asegura el edil de Medio Ambiente, Brais Misa, que recuerda que fue la consellería la que realizó las inspecciones y seleccionó las fincas según el catastro. Sí le consta uno de los desbroces por error y asegura que la afectada lo resolvió directamente con Seaga.

Falta información

Lo que echan en falta tanto los propietarios como algunas comunidades de montes es más información. El listado de fincas incluidas en el proyecto fue publicado en el Diario Oficial de Galicia en noviembre. Pero no es una fuente de información que llegue a la gente común. Algunas entidades mancomunadas como la de Vincios abrieron consulta en sus locales para informar a los vecinos. La de Couso incluso consiguió los planos de las franjas de protección para que la parroquia pudiera consultarlos.

Ese trabajo de localizar e informar a los dueños corresponde, según el grupo municipal de Manifesto Miñor, al Concello, por ser la Administración más cercana, para evitar “que o tractor entre nalgunhas leiras cultivadas ou que os propios veciños paren a maquinaria para proceder a limpar eles mesmos”. “Como mínimo, o Concello tiña que ter publicado un bando avisando desta circunstancia e informar parroquia a parroquia da importancia de ter as fincas limpas para evitar os lumes do verán”, critica su portavoz, Antonio Araúxo.