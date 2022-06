Frente común en Nigrán contra el “deterioro” de los menús escolares

“A veces no hay pan para todos los niños, celíacos incluidos, tampoco llegan los yogures, la sopa ha venido congelada alguna vez o el arroz crudo”. Así lo aseguran cuatro asociaciones de madres y padres de colegios de Nigrán –A Cruz de Camos, Mallón, Carlos Casares y Humberto Juanes– y una de Gondomar –IES Terra de Turonio– a los que atiende el mismo catering. Se han unido para enviar a la Consellería de Educación un escrito conjunto de protesta por el deterioro de los menús, tanto en calidad como en cantidad. “A veces hay que reducir las raciones para que todos prueben un plato, las cremas están totalmente líquidas, las lentejas y la tortilla quemadas, las pastas y arroces pasados o crudos, como el pollo”, protestan. La compañía que sirve las comidas a los cinco centros, Sala Gradín, con domicilio en A Estrada, desmiente rotundamente a las familias. “Llevamos seis años llevando la comida a Nigrán y es la primera vez que hay un problema”, asegura Adriana Abeleiro, su responsable.

Las representantes de las asociaciones de padres dicen están cansadas de quejarse ante la empresa y al servicio de comedores de la Xunta sin obtener respuesta. Por lo que esta misma semana han remitido un escrito a la Xefatura Territorial de Educación para solicitar una reunión urgente y para que lleve a cabo auditorías del funcionamiento de los comedores. A su juicio, se incumplen los pliegos de condiciones que firmó la Xunta para adjudicarle el servicio. Y es que además de observar una merma en los menús, afirman que “la vajilla ha llegado sucia en alguna ocasión y se siguen empleando platos de plástico”.

Nuevas instalaciones

Las familias sospechan que la compañía repercute directamente la generalizada subida de precios en la peor calidad y falta de alimentos para garantizar beneficios. Sus representantes se han reunido con el alcalde de Nigrán, Juan González. Además de apoyar sus reivindicaciones, el regidor recuerda que el Concello acaba de reformar la cocina del colegio Humberto Juanes, que llevaba años en desuso, por 373.878 euros. Y las madres coinciden con el gobierno municipal en la necesidad de que el catering emplee estas instalaciones. “O propósito é a mellora do servicio cun cambio substancial en calidade, cantidade e adecuación nutricional. Temos máis que contrastado que o menú que se elabora directamente no colexio de Panxón é dunha calidade moi superior ao dos demais colexios que reciben catering. Non é xusto”, sostiene el regidor.

La nueva cocina del Humberto Juanes mide 490 metros cuadrados y está dimensionada para dar respuesta a todos los centros educativos de Nigrán. Tendría capacidad para abastecer hasta 1.000 usuarios, casi el doble de los comensales, 561 en total. González recuerda asimismo que “utilizala e prescindir do catering permitiría ter unha alimentación máis saudable porque se contrarrestaría o uso dos alimentos ultraprocesados e poderían elaborarse menús máis variados”.

La remodelación de la cocina escolar es “el motivo real”, recalca la representante dela empresa, de las quejas. “En seis años de actividad aparecen ahora todos los problemas porque pretenden que rescindamos el contrato”, señala Abelleiro, que justifica que aspectos como la congelación de algunos alimentos porque “los enviamos a temperatura baja para evitar que se rompa la cadena de frío y solo habría que calentarlos más” . Insiste además en que “no falta comida sino al contrario, mandamos de sobra para que puedan repetir”.