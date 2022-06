Ponteareas concede dieciocho medallas a personas que trabajan en las alfombras

El Ayuntamiento de Ponteareas aprobó por unanimidad en el pleno la concesión de las medallas de plata del Corpus 2022 a las y a los alfombristas propuestos por las entidades de cada tramo así como la entrega de la medalla de honor a título póstumo a María de la Concepción Ojea Sarmiento, por su labor a favor del Corpus ponteareano a lo largo de su vida.

Las 18 personas galardonadas con medalla de plata del Corpus Christi a son: María Nieves Domínguez Fortes primer tramo de Praza Maior; Óscar Porto Lavandeira por Cantón de Boavista; Jesús Saubeira Brea, por Anpa Pena do Equilibro; Dámaso Ignacio Benítez Fernández, por la alfombra de La Orotava; María del Carmen Cubillas Lamora, por tramo Ferreiros San Roque; Adelaida Díaz Martín, por el primer tramo de Ferreiros; Margarita Chabert Pena, por rúa Oriente; María Rocío Rodríguez Tellado, por Santa Bárbara de Prado; María Paz Varela Malga, por Fonte do Baratillo; Olga Rodríguez Cuevas por Asociación de Veciños A Pena do Equilibrio; Vanesa Bernárdez Groba, por Fernández Vega; Rosana González Carballido, por tramo de Reveriano Soutullo; Josefa Estrella Rodríguez, por rúa Constitución; Pilar Consuelo Ucha Groba, por Praza Maio; José Antonio Cristóbal Barrio, por Praza de Bugallal; José Luis Rey Lamas, por Cruceiro San Roque; Azucena de la Fuente Mateo, por tramo da Castiñeira, y Bienvenida Martínez Abal, por la alfombra Monxas Reveriano Soutullo.

A día de ayer el vecindario estaba trabajando en todas las calles para apurar los trabajos de preparación del material que permitirá la confección de las alfombras.