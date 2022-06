Las obras de la Praza Bugallal irán a examen en Ponteareas

El pleno de Ponteareas aprobó por unanimidad crear una comisión especial informativa para esclarecer las circunstancias que rodean a las obras de la Praza Bugallal. Fue el grupo líder de la oposición, el PP, el que presentó la moción para la sesión ordinaria del martes. Una propuesta que respaldó el gobierno municipal, formado por el BNG y PSOE, así como ACIP.

La portavoz popular Belén Villar pidió conocer los detalles por los que la obra se ha retrasado más de un año y apuntó a que “existen responsabilidades políticas” porque, de no ser así, “entonces para qué están todos ustedes aquí, que les cuesta al Concello más de 300.000 euros en sueldos”. De igual forma Villar criticó que “no hayan contado con la oposición” y afeó que “los atrasos supusieron un sobrecoste de la obra que calculamos en más de 100.000 euros y ahora hay indicios de que no respetaron el patrimonio existente en la zona”. Se refiere Villar a la actuación que se llevó a cabo en el cruceiro, pero que el gobierno municipal insiste en que “fue autorizada por Patrimonio”.

El edil de Movilidad, Roberto Mera, expuso que las obras de la Praza de Bugallal “están ya terminadas, y ahora estamos pendientes de los trámites burocráticos”. “Una vez que ya están finalizadas, ahora es el momento de revisar de nuevo la actuación de la empresa y de la directora de la obra para comprobar que cumplieron con sus obligaciones, para revisar si las prórrogas que se autorizaron estaban realmente justificadas como se informó a este gobierno por parte de la directora de obra y para dirimir responsabilidades contractuales”, sentenció Mera.

Acceso a la documentación

La socialista Vanesa Fernández intervino por primera vez en el pleno como nueva portavoz del PSOE en sustitución de Chus Garrote, y reconoció que “la obra de la plazuela genera cierta controversia entre los vecinos” , que “en la actualidad, aún no puede ser utilizada”. Recordó a la oposición que “ustedes tienen acceso a toda la documentación y si no se sienten capaces de analizarla o si no alcanzan a comprender algunos de los documentos del expediente no tenemos inconveniente en que se aclare lo que haya que aclarar”.

Con todo, “sin ser catedráticos”, respondió en modo irónico el líder de Alternativa Ciudadana de Ponteareas, Juan Carlos González Carrera, “con el documento de la directora de obra en el que dice que no aprueba las certificaciones porque no está conforme, están ustedes fastidiados”. Así que “tienen que entrar por el aro, ya que si el técnico no firma tenemos un problema”.

La oposición se mostró preocupada porque falta poco para la celebración del Corpus y las vallas siguen todavía en la Praza Bugallal.