"A mí, con un perdón me valía, pero se marchó como si le diese igual que me hubiera muerto"

Fractura abierta de tibia y peroné, "con el hueso totalmente salido, traspasando la piel", matiza su padre Modesto Vázquez. Magulladuras, abrasamiento, piel quemada en la espalda y agujeros provocados por los impactos recibidos contra el asfalto, tras salir disparado por la fuerte colisión "con la que di 20 vueltas que me pusieron en tensión al principio; después ya decidí dejarme llevar", recuerda Xoán Vázquez Domínguez.

Es el parte médico de este joven motorista vigués de 22 años, al que un conductor dejó tirado en el asfalto tras chocar contra su moto en un tramo de la A-52, a la altura de la parroquia porriñesa de Cans, en sentido Vigo.

El calor ese día y a la hora del accidente (16.30 horas) era sofocante. Desde los servicios de emergencia, informaron de un accidente múltiple que se saldaba con un motorista herido de gravedad. Según las mismas fuentes, el coche había colisionado contra una moto, pero el turismo continuó la marcha, quedando el motorista herido en el punto kilométrico 302 de la autovía, a su paso por O Porriño.

"Mi hijo iba por el carril del centro y, según los testigos, este coche se había incorporado a la vía desde el carril de aceleración. De repente, sin saber muy bien por qué, dio un volantazo y, de una vez, cruzó inesperadamente dos carriles y le barrió", cuenta el padre de Xoán, aún incrédulo con lo ocurrido, y más cuando se enteró de que el coche que colisionó contra su hijo se había marchado.

"Estoy cabreado por ese conductor que se dio a la fuga, pero también por el resto de coches que siguieron circulando, con mi hijo ahí tirado. Lo único que hacían era intentar esquivarlo, mientras él se arrastraba para apartarse de la vía y evitar ser atropellado. Yo quiero que la gente se conciencie de que hay que parar", sentencia Modesto, que excluye de sus críticas a una madre y a su hija, "las únicas que pararon y que cruzaron su coche junto a Xoán, a modo de barrera para protegerlo".

"Volví a nacer dos veces"

El tiempo se hizo eterno para el joven accidentado, que además de lidiar con la grave rotura ósea, "me dolía todo, el asfalto quemaba, tenía el cuerpo como si me hubieran mazado como a un pulpo", recuerda. Pero la cosa no iba a acabar ahí. Cuando llegaron las asistencias, y le estaban atendiendo, se produjo un segundo siniestro en el mismo punto, con motivo de las retenciones provocadas por el accidente anterior. Otros tres turismos chocaban por alcance y dos personas más resultaron heridas, aunque de consideración leve. "Yo estaba allí, y de repente escuché el fuerte golpe, los plásticos y trozos de los otros coches caían sobre mi cuerpo, vi cómo volaba una rueda... Estoy vivo de milagro", asegura. Y es que además, en la primera colisión no se vieron afectadas partes importantes del cuerpo, "como la cabeza o la espalda, así que dentro de lo malo tuve muchísima suerte. Volví a nacer dos veces", sentencia.

De momento, nada se sabe del conductor que se dio a la fuga tras colisionar contra la moto. "A todos nos puede pasar lo que le pasó a esta persona. Lo que no entiendo es que no se parase a auxiliarme. A mí, con un perdón me valía, pero se marchó como si le diese igual que me hubiera muerto", se lamenta Xoán con gran desánimo desde la cama de hospital, donde aún tendrá que permanecer "al menos una semana más".

La operación a la que se sometió en el Hospital Álvaro Cunqueiro fue de urgencia, al verse afectado el hueso astrágalo, que presenta una irrigación sanguínea peculiar que requiere una intervención casi inmediata para evitar una posible necrosis del tejido. Mientras su hijo estaba en quirófano, Modesto publicaba en redes sociales un aviso, pidiendo colaboración para encontrar al infractor.

"Un coche de color marrón anaranjado le dio un golpe a la moto de mi hijo tirando al suelo y dándose la fuga mi hijo está en la UCI esperando para operar. Si alguien vio el coche que le dio el golpe que me avise o avise a la Guardia Civil", escribió. Este pasado martes, la Benemérita también lanzó un comunicado oficial dirigido a la ciudadanía para tratar de localizar a la persona que iba al volante del turismo, y ha pedido a quien pueda aportar cualquier dato del accidente que llame al 626683730.

Modesto también ha compartido en su perfil de Facebook la foto de un coche, que si bien no se correspondería con el modelo del que causó el accidente al desconocerse ese dato, el color de la carrocería, de una tonalidad anaranjada muy específica, es la misma del turismo del infractor, un pigmento que no se ve en muchos vehículos.