Ponteareas florece en Italia

Varias horas de trabajo para confeccionar un tapiz floral de casi veinte metros cuadrados. Un grupo de vecinas y vecinos de Ponteareas, que forman parte de la Asociación de Alfombristas, se desplazó a la localidad de Pietra Ligure, cercana a Génova, en Italia, para confeccionar una alfombra de flores dentro del festival que con carácter trianual se celebra en esa localidad.

Según explica Miguel García Correa, presidente de la asociación, “nuestra alfombra que lleva por título ‘Camino Via Della Costa’ está dedicada al Camino que va a Santiago de Compostela y pasa por Pietra Ligure”.

Añade que “esta Via della Costa comienza en Sarzana (Italia) y llega a Menton (Francia) para luego enlazar con la Via di Arles, también llamada Via Tolosana a su paso por Toulouse, la capital de Occitania, una de las cuatro grandes rutas jacobinas de Francia según el Codex Calixtinus”, indica.

La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas, acudió invitada por el municipio de Pietra Ligure, que en colaboración con el “Circolo Giovane Ranzi” , organizan la VII edición de “Pietra Ligure Infiore”

En esta edición participan 44 delegaciones de toda Italia además de Alemania, Francia, España, Lituania, Hungría y Polonia.

Cada tres años tiene lugar el Festival Internacional de Infioratas Artísticas Pietra Ligure in fiore, el más importante de Europa por el número de participantes y el tamaño de las obras creadas.

La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas ha sido invitada para representar a España por ser la tradición más antigua de este país con más de doscientos años de historia y la única fiesta declarada de Interés Turístico Internacional en su género.