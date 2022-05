El Partido Popular de Ponteareas alerta del riesgo de que el Concello pierda fondos europeos comprometidos por el retraso en la ejecución de las obras. La portavoz, y líder de la oposición, Belén Villar, se refirió así en un desayuno informativo “ a los cinco millones de euros concedidos a través de la EDUSI en el año 2016”. El problema, explica, “es que seis años después no han acabado las obras, ni han justificado ninguna de las actuaciones”. Una subvención, además, “de la que ya han tenido que pedir una prórroga” y “hasta que el gobierno no justifique que las obras estén finalizadas y pagadas no se recibirá ese dinero”. Es por eso que el grupo líder de la oposición en la villa del Tea dice estar “con las luces de alarma encendidas” porque “a día de hoy no existen datos sobre ello y Ponteareas corre el riesgo de perder esa inversión millonaria”.

Una de las actuaciones que el gobierno municipal anunció que realizará con los fondos europeos EDUSI es el Centro Cívico en la Praza Maior, que estará destinado a actividades sociales y servicios municipales. “El bipartito pidió un préstamo para llevarlo a cabo y si, luego, esos fondos no llegan nunca, Ponteareas quedará con otra cosa más que pagar y sin poder utilizarlo”. El Concello hizo saber el día 12 de mayo que había adjudicado la redacción del proyecto por un valor de 32.000 euros. Otra de las obras que el bipartito anunció, esta vez en el mes de abril, es la transformación de las naves de Aceros del Tea en un equipamiento sociocultural para el que la Administración local abrió el proceso de licitación para la redacción del proyecto por un importe de más de 51.500 euros. Todo ello, unas obras que “no están finalizadas”, insiste Belén Villar, y que “ si no se justifican, no recibirán un euro de la subvención”. En un contexto, en el que la popular califica de “alarmante” porque “ya han pedido un aplazamiento”.