A actividade cultural regresa despois da pandemia ao centro cultural municipal da parroquia baionesa de Belesar, que acolle hoxe a partires das 20.00 horas o seu Festival das Letras Galegas organizado pola Coral de Belesar en colaboración co Concello de Baiona e co patrocinio da Federación Coral Galega. Ademais do grupo anfitrión, actuarán a Coral Polifónica de Berres, procedente do municipio da Estrada, e o ourensano Orfeón Caldelas, de Ourense.