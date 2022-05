La advertencia realizada por el BNG el pasado miércoles sobre los presupuestos municipales, donde evitaban posicionarse pero aseguraban que las negociaciones aún no estaban cerradas puesto que quedaban muchas cuestiones sobre la mesa, se materializó tras el debate plenario con un voto negativo que tumbó el documento económico elaborado por el gobierno socialista. La decisión de los nacionalistas era clave para la aprobación de las cuentas, ya que el PSOE gobierna en minoría con siete concejales, por lo que además de los votos a favor de AER (3) –ya estaban confirmados antes de la sesión– necesitaban al menos la abstención del BNG (2) para conseguir sacar adelante el presupuesto, ya que el PP, con nueve ediles, anunció hace días que se posicionaría en contra.

Los nacionalistas mantuvieron la incógnita hasta el final, cuando en la última intervención de su portavoz, Xoán Carlos González, anunció que votarían en contra al entender que no se atendían sus demandas, entre las que destacó la necesidad de modificar ordenanzas como la de emergencia social para hacerla menos restrictiva y que pueda beneficiar a más gente, o mejorar el proyecto de la pista de atletismo que se construirá en el instituto Illa de San Simón.

Pese al duro revés recibido por el gobierno de Digna Rivas, la alcaldesa puso en valor el trabajo realizado por el BNG, con quienes mantuvieron encuentro “case que semanais de cara a tratar de chegar a un acordo”, y también agradeció el “esforzo e traballo realizado por AER, e plasmado ao longo de diversas reunións” para buscar puntos de encuentro que permitieran sacar adelante los presupuestos.

El desacuerdo con el proyecto de la pista de atletismo, principal escollo con el BNG

Rivas explicó que el proyecto económico que llevaron al pleno tenía un marcado carácter social ya que prestaban “especial atención ás persoas que precisan da axuda pública para poder seguir desenvolvendo a súa vida de xeito digno trala crise da COVID”. En este sentido fue muy crítica con el voto en contra del PP, ya que pone “en perigo o benestar de moitas familias e impide a potenciación de servizos”, y puso como ejemplo el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), al que se destinaban 1,3 millones de euros frente a los 550.000 euros del presupuesto del PP de 2018.

En este sentido, la alcaldesa calificó de “absolutamente irresponsable” la postura de los populares por impedir la aprobación “dos maiores orzamentos da historia de Redondela”. Rivas considera que el posicionamiento en contra del PP se debe a “seu afán por desgastar a este goberno”, y les reprochó que con el voto en contra se rechazaron “axudas ás comunidades de augas, á dinamización do comercio e ao incremento das partidas destinadas a Benestar Social”, entre otras.

Cuestión puntual

Respecto al voto contrario del BNG señaló que se debía a un tema puntual referido a la construcción de la pista de atletismo, ya que “a última proposta nacionalista presentóusenos tan so 24 horas antes do pleno, cando xa non había capacidade de manobra”. Rivas matizó que el goberno local coincide con el BNG en la necesidad “dun proxecto máis ambicioso para as instalacións de atletismo e nesa liña estamos e seguiremos traballando conxuntamente” pero, explica, “levouse a pleno o actual proxecto que busca dar unha resposta máis inmediata ás necesidades dos deportistas locais”. Para finalizar, resaltó que mantendrán abierta la “liña de diálogo” para alcanzar un consenso.