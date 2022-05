Un remolque acondicionado como punto limpio móvil facilitará a los vecinos de Gondomar el reciclaje de residuos sin desplazarse al las instalaciones de Vincios. El Concello lo ha adquirido con fondos europeos para llevar la recogida selectiva a todas los rincones del municipio.

En sus agujeros podrán depositarse envases de productos fitosanitarios o contaminados con cualquier otro químico, aceite de cocina usado, residuos textiles, aparatos informáticos y pequeños electrodomésticos, teléfonos móviles, pilas y acumuladores, CD y DVD, lámparas LED y tubos fluorescentes y cartuchos de impresoras, entre otros desechos.

El punto limpio móvil se instalará en los puntos neurálgicos de las distintas parroquias en horarios y frecuencias que se anunciarán previamente. En la primera gira, el Ayuntamiento ofrecerá charlas informativas para explicar a los vecinos cómo utilizar el nuevo servicio.

El alcalde, Paco Ferreira, invita a los gondomareños a participar en las citadas charlas “para que o uso do punto limpo móbil sexa o máis amplo posible, xa que esto suporá un incremento no volume de reciclaxe de residuos, tan importante para conservación do medio ambiente”. El regidor considera que, con esta incorporación, “Gondomar ponse á cabeza dos concellos que loitan contra o cambio climático”.