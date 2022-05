Artigos sobre o curro de San Cibrán, arte rupestre, a ameaza eólica, a minería romana na comarca, o protestantismo no Val Miñor, a represión franquista ou os resultados do concurso fotográfico Paisaxe e Territorio aparecen no número 21 da revista do Instituto de Estudos Miñoráns. A publicación preséntase hoxe ás 20.00 na aula Ponte de Rosas de Gondomar.