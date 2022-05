La Agrupación de Electores de Redondela (AER) y el BNG presentarán hoy en el pleno una moción para reclamar a la Autoridad Portuaria de Vigo que paralice la actividad en el antiguo cargadero de granito de Rande, donde se almacenan contenedores. La decisión para este escrito conjunto se tomó tras varias reuniones entre los dos grupos y tras instar a la alcaldesa, Digna Rivas, a mantener una reunión con el presidente del Puerto de Vigo para buscar una solución al problema. Tal y como recoge el documento, “nas últimas semanas, estanse alamacenando contedores neste espazo, coa posibilidade de convertelo en almacén de ferralla e reparación de barcos, o que pon en grave risco o xa de por si difícil equilibrio medioambiental dun espazo tan singular como o Estreito de Rande”.

A través de la moción, ambos grupos piden que el gobierno redondelano se dirija de forma inmediata a la Xunta, Puertos del Estado y Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, para que insten a la Autoridad Portuaria de Vigo al desmantelamiento y retirada de este relleno hasta la antigua línea de costa, con la finalidad de recuperar las corrientes marinas naturales de la Rede Natura 2000 Enseada de San Simón perdidas con los rellenos realizados en los años 90. Consideran, además, que “a caducidade da anterior concesión abría a posibilidade de que estes terreos, uns 40.000 metros cadrados, puideran ser recuperados para potenciar as actividades pesqueiras e marisqueiras artesanais e de proximidade”. Finalmente, no solo no fue así, “senón que asistimos a un novo proceso industrializador na zona que vai levar aparellado un intenso movemento de tráfico pesado, verteduras, ruídos e po en suspensión”.

Ante el negativo impacto que supone la actividad industrial para los vecinos de Rande, se solicita también al Concello que realice actividades periódicas de vigilancia, control urbanístico y medio ambiental de las actividades portuarias en el término municipal de Redondela.