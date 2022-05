El grupo municipal del BNG de Soutomaior denunció ayer la anulación de numerosas citas de consultas en el centro de salud de la localidad al no enviar el Servizo Galego de Saúde (Sergas) a una enviase un médico para sustituir la baja de un facultativo.

El portavoz nacionalista, Manu Lourenzo, llamó a la Xunta a realizar “un exercicio de responsabilidade e dotar dun sanitario ou sanitaria substituto” para que se haga cargo de todas las citas anuladas y se pueda mantener el ritmo asistencial que se seguía hasta ahora. En este sentido, calificó de “intolerábel” que el Sergas mantenga a los pacientes en espera hasta la reincorporación de la facultativa. “Non pode permitirse que a veciñanza teña que quedarse nas súas casas ante calquera doenza ou consulta, porque a Xunta se negue a substituír a doutora que teñen asignada”, dijo Lourenzo.

"Se algo demostrou a pandemia é a importancia que ten contar cunha atención primaria forte e en Soutomaior hai anos que a levan maltratando, primeiro pechando o consultorio de Romariz e agora non substituindo as baixas en Arcade”, señaló el edil del BNG. En este sentido, volvió a exigir que se dote de un cuadro de personal sanitario proporcionado a Soutomaior. “De nada serve que se vaia construír un novo centro de saúde máis grande, que consideramos necesario, se non se dota do número de sanitarios e sanitarias mínimo para garantir unha atención médica digna”, puntualizó.

Por último destacó que el BNG lleva años trabajando para exigir una atención sanitaria en Soutomaior que “garanta a dignidade da veciñanza e os seus dereitos básicos”.