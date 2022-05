Diez jóvenes se gastan 14.000 euros en el primer curso privado de socorrista del Miñor

El primer curso privado de socorrista del Val Miñor está a punto de terminar en Praia América. Diez jóvenes de la comarca se han unido para organizarlo y obtener por su cuenta el título oficial que les permitirá optar a las plazas que convoque la Mancomunidade este verano para las playas. Los diez llevan años trabajando como voluntarios de Protección Civil en los arenales y han decidido dar el paso para hacerlo de forma profesional. Y les cuesta 1.400 euros a cada uno, un sueldo de un mes como titulados en los arenales miñoranos, el doble de lo que percibían mensualmente como auxiliares en las casetas de salvamento.

Son seis hombres y cuatro mujeres de entre 18 y 24 años de edad. Seis son de Baiona, uno del municipio vecino de Oia y los tres restantes, de Nigrán, los afortunados a los que les saldrán gratis las clases. El Concello se las costeará para evitar un agravio comparativo.

Hace años que no se cubren las plazas ofertadas en las playas por falta de titulados

Y es que el Ayuntamiento nigranés es el único de la comarca que ha ofrecido ya dos cursos oficiales sin coste para sus vecinos con el fin de facilitarles el título. Lo hace ante las dificultades que la Mancomunidade do Val Miñor se encuentra cada verano para cubrir las plazas de los puestos de salvamento. El primero lo organizó el año pasado y el segundo este, aunque lo convocó en marzo. Ante la premura por prepararse durante cuatro meses antes de la temporada de playas y la incertidumbre sobre si finalmente la Administración local de Nigrán ofrecería el curso de nuevo, los tres nigraneses decidieron invertir, igual que sus compañeros, los 1.400 euros que cuestan las clases, y empezar la formación en enero. Pero finalmente recibirán una compensación económica equivalente que se aprobará en en el próximo pleno, previsto el día 1 de junio, según confirmaron ayer fuentes municipales. Menos suerte tendrán sus siete compañeros de Baiona y Oia, a no ser que sus ayuntamientos decidan subvencionarles finalmente la titulación. En cualquier caso, consideran el coste “una inversión” para mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral, ya que la acreditación oficial suma puntos a la hora de acceder a cualquier empleo en centros deportivos en invierno.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Val Miñor, a la que pertenecen, les ha ayudado en todo momento con la organización. La parte teórica la cursaron en las dependencias del centro deportivo Be One de Sabarís y las prácticas, en Praia América.

Mañana miércoles recibirán su última clase sobre la arena y a continuación esperarán a que el organismo comarcal convoque las plazas para este verano, en las próximas semanas.