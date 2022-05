Rivas cierra apoyos para las cuentas y garantiza que no subirán los impuestos

El gobierno local de Redondela, dirigido por la socialista Digna Rivas, intentará este jueves que el pleno apruebe los presupuestos municipales para el ejercicio de 2022, unas cuentas que ascienden a más de 20 millones de euros. Un documento económico descrito por la concejala de Facenda, María Castro,como “realista e equilibrado e que quere reflectir a realidade dos gastos e ingresos para dar resposta real ás necesidades do noso municipio”. En caso de lograr el respaldo suficiente serían los primeros presupuestos que consigue aprobar el gobierno socialista desde su llegada a la Alcaldía en 2019.

Al gobernar el PSOE en minoría con siete concejales necesitará al menos el voto a favor de AER (3) y la abstención del BNG (2), ya que el PP, con nueve ediles, ya anunció que se posicionará en contra. Todo indica que la regidora local cuenta con los respaldos suficientes, puesto que ayer agradeció públicamente la “boa predisposición” mostrada tanto por AER como por BNG, con los que mantuvo varias reuniones en las últimas semanas con el objetivo de aprobar unos “orzamentos de consenso” y en los que se incluyen aportaciones realizadas por ambas formaciones. “A confección e aprobación das contas deben ser un esforzo e compromiso de todos porque están dirixidos á potenciar servizos que presta o Concello e, consecuentemente, mellorar a calidade de vida dos nosos veciños”, señaló la alcaldesa.

El capítulo de gastos e ingresos asciende a un total de 2.173.441 euros, lo que supone un aumento de casi un millón con respecto al último presupuesto aprobado en 2018. Las cuentas, subraya Rivas, “teñen débeda cero, carecen de endebedamento bancario o que amosa claramente o importante esforzo realizado durante estes dous anos para sanear as arcas municipais, polo que non se contemplan neste orzamento nin gastos financeiros, nin cotas de amortización por préstamos”. Asimismo, asegura que el documento presupuestario “no contempla subidas de impuestos”.

Dar respuesta a la crisis

El presupuesto incluye un notable incremento en la partida destinada a gastos corrientes en bienes y servicios, que aumenta en más de 1,4 millones de euros, lo que supone además un aumento en el área de gasto de actuaciones y protección social de casi 700.000 euros.

Rivas subrayó que las cuentas buscan “dar resposta a crise que deixamos atrás”, por lo que prestan “especial atención” a las personas que precisan de ayuda pública para poder seguir desarrollando su vida de forma digna. Y pone, a modo de ejemplo, los fondos destinados para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), “que pasan dos 550.000 euros do orzamento conservador do 2018 aos máis de 1,3 millones que destinamos neste 2022”, puntualiza. Además se incrementan los fondos dirigidos a las personas mayores con la creación de una nueva partida para la adquisición de ayudas técnicas, al igual que sube en 86.000 euros el apartado dedicado a Igualdade en el que se incluyen iniciativas como la redacción de los planes de igualdad o la creación de los Premios Sesé Mateo.

En la misma línea, el presupuesto recoge un importante incremento en las ayudas para comedores escolares, que pasan de los 30.000 euros a los 40.000 y crea una partida para ayuda a la natalidad.

Obras previstas

En cuanto al apartado de inversión, la alcaldesa destaca que se destinan más de 2 millones para las obras del programa Redondela 2020, con actuaciones como la reforma de la Praza de Ponteareas –ya en ejecución–, la rehabilitación del antiguo conservatorio, el nuevo “skatepark” de Chapela o la rehabilitación del edificio de las antiguas viviendas de los maestros de la Avenida de Mendiño para la creación de un museo. Otras obras de que se recogen en las cuentas son la construcción de una pista de atletismo o el plan de mejora de caminos municipales.

Por último, se crearán nuevas líneas de ayuda para las comunidades de aguas, adquisición de material informático para los escolares, así como medidas enfocadas a impulsar la competitividad del comercio local.