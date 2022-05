El BNG de Soutomaior denuncia que el Concello adeuda 60.000 euros por el Servizo de Axuda no Fogar e á Dependencia. Según explican los nacionalistas, el hecho de que el gobierno local no formalizara la contratación, ni comenzara los trámites para una nueva adjudicación cuando ya sabía desde hace años la fecha de finalización del contrato, “provocou que a día de hoxe Intervención teña un informe desfavorable e critique notablemente o feito de que o equipo de Agustín Reguera adeude 60.000 euros a empresa que atenda as persoas con necesidades nos seus fogares”, afirman.

Los técnicos municipales, según explica el BNG, alegan que el Concello “carece do crédito suficiente” al no existir esta partida en el presupuesto de 2022 para afrontar estos pagos, y también alega la Intervención municipal en su informe que “se omitiron no expediente trámites esenciais, trátase de facturas non amparadas en ningún contrato vixente, onde se prescindiu total e absolutamente do procedemento establecido”. Por último, remata cominando al grupo de gobierno a “iniciar os trámites oportunos para proceder o pago das mesmas”, advertiendo que este pago “non exime das responsabilidades que puidesen derivarse destas actuacións administrativas”. El portavoz del grupo nacionalista, Manu Lourenzo, expresó su consternación por el “demoledor” informe de Intervención. “Os propios técnicos municipais fan constar a falta de previsión de Agustín Reguera e o irregular e chapuceiro da súa xestión, advertindo incluso de posibles consecuencias para o Concello”, lamenta Lourenzo, que también califica de “desafortunado” que eu n momento como el actual “o equipo de goberno mostre unha falta de empatía tal, que ten semellante débeda e nun limbo á empresa que coida dos veciños que máis o necesitan”. Ante esta situación pide explicaciones a los responsables municipales.