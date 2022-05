A programación municipal co gallo do Día das Letras Galegas continúa mañá en Nigrán co espectáculo de humor “2 mulleres de bandeiras +1”, un show de monólogos e de improvisación que terá lugar na Praza do Concello ás 20.00. O presentador e comediante baionés Rafa Durán conducirá o acto no que intervirán as actrices e presentadoras Cristina Maró –reporteira de La Sexta e participante en programas como “La hora de José Mota” ou “Land Rober”– e Nerea Garmendia –de “La noche con Fuentes y Cia” ou “Los hombres de Paco”. A actuación contará coa participación do público.