La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, visitó la semana pasada la casa del pintor y restaurador redondelano Ángel Barros para hacerle entrega de la documentación necesaria para iniciar el proceso de donación de la obra del artista al pueblo de Redondela. Se trata del primer paso hacia la creación de un proyecto museístico con la obra de Barros, como se acordó en el pleno, donde todos los grupos políticos apoyaron esta medida impulsada por varias asociaciones locales.

Durante la visita a la residencia, Rivas conoció con detalle el fondo pictórico del artista local, los proyectos en los que está trabajando y le explicó los detalles de todo el proceso. Barros cuenta entre su obra numerosas réplicas de cuadros de pintores como El Greco, Velázquez, Goya, Rubens, Delacroix y Vermeer, entre otros, algunos de los cuales pudieron contemplarse en la exposición titulada “Arte como pensamiento crítico”, que se mostró en el Multiusos de A Xunqueira a finales de 2020. “A obra de Ángel Barros debe ser difundida e exposta como parte importante do patrimonio artístico redondelán”, afirma Rivas, que subrayó que a esta primera iniciativa le seguirán otras “como a catalogación da obra do pintor e a creación dun museo de acordo do propio artista”.

Barros donó el pasado mes a la Biblioteca de Redondela un retrato de Ramón María del Valle-Inclán, autor que da nombre a este servicio municipal.