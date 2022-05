O IES de Chapela celebrou onte o seu tradicional Maratón das Letras Galegas, unha carreira nesta edición cumpriu 26 anos e que mantén intacta a finalidade coa que naceu en 1997: reivindicar e visibilizar a importancia do uso da lingua galega entre a comunidade educativa e na nosa sociedade.

A tradicional carreira que alumnado, persoal non docente e profesorado realizou por Chapela percorreu distintos barrios da parroquia. Tamén houbo xogos populares e actividades paralelas para ambientar a xornada festiva. Todas as corredoras e corredores levaban unha camiseta co lema “Déixate envolver polos brazos do galego”.