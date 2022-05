O festival “Baidemuiñeiras” regresa á axenda cultural de Baiona tras o parón da pandemia. A praza do Concello acollerá o vindeiro sábado, día 21 de maio, unha ruada ás 17.30 e ás 18.00 dará comezo o espectáculo de danza tradicional. A Asociación Folclórica Vila de Baiona organiza o certame en colaboración co Concello. Actuarán os grupos Xarandeira de Pontecesures, Ecos e Agarimos de Peitieiros as pandetereteiras de Monte Boi, A Seneira e os músicos e bailaríns da entidade organizadora.