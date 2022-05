La Plataforma pola Mellora da EP-2702, colectivo de Pazos de Borbén que reclama la mejora de la seguridad vial en la carretera que enlaza Amoedo y Os Valos, asegura que existe disposición por parte de los vecinos para ceder los terrenos necesarios que se precisan para la ampliación de uno de los tramos.

El colectivo contactó en los dos últimos meses con los afectados por el tramo 4 del proyecto de mejora de este vial provincial, en concreto el que va desde el cruce de la iglesia de Nespereira a Os Valos. La Plataforma asegura que tomó la decisión de realizar este trabajo “logo de que a Diputación trasladara que non podía agardar máis e se dispoñía a iniciar as obras que, ao non dispor dos terreos, se limitarían á mellora do firme”.

A pesar de que es un trabajo que le correspondía al Concello, ante el peligro de que no se amplíe el trazado del vial, la plataforma decidió contactar con los afectados para solicitar su colaboración. En apenas dos meses lograron contactar con la práctica totalidad de los propietarios, “amosando todos eles a súa plena disposición a ceder os terreos”, destacan. Las demandas a cambio de estas cesiones son peticiones que desde el colectivo califican de “totalmente razoables e sen apenas custo”: que se adopten medidas para que no se desprenda la tierra en los taludes, facilitar accesos a las propiedades o que se ponga a su disposición la madera que se corte.

Ante esta buena disposición de los vecinos critican la “incomprensible pasividade municipal” para este proyecto.