O Concello de Gondomar prepara un programa de actos das Letras Galegas que comezarán o venres coa Festa da Empanada nos locais de hostelería ata o martes. O domingo ás 19.00 a Agrupación Musical de Vincios e Espazo Lectura compartirán escenario na Praza Paradela. O martes chegarán as lecturas a micro aberto ao mesmo lugar ás 18.30, tras as que actuará o grupo folclórico Os Ventos de Comesaña. O vindeiro día 29 organizarase unha viaxe a Catoira para ver a obra de teatro “Ás oito da tarde, cando morren as nais”.