La Xunta asume la gestión de la estación de autobuses de Ponteareas once años después

La estación de autobuses de Ponteareas ya está en manos de la Xunta, que asumió su plena administración el pasado 1 de mayo, tras un mes de gestiones entre el concejal de Movilidad, Roberto Mera, y representantes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para formalizar el traspaso. Dicha transferencia se produce con once años de retraso, ya que el contrato de explotación por el cual el Concello gestionaba la estación venció el 31 de julio de 2011.

En aquel momento, hace once años, el alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, comunicó a la Xunta que el Concello no quería continuar con la explotación de la estación porque le suponía un déficit anual de más de 40.000 euros. La Xunta se comprometió entonces a dar una solución antes de finalizar 2011, pidiendo al alcalde “colaboración desde el Concello para que siga garantizando la gestión de los servicios de la estación”. Desde entonces se sucedieron diversos intentos por parte de la Xunta de adjudicar la explotación, lo que no logró hasta finales del pasado año 2021, manteniendo el Concello durante casi once años “la gestión en precario, como colaboración con la Administración autonómica, y asumiendo las pérdidas del servicio”, explican desde el gobierno local.

Recuerdan también desde el ejecutivo ponteareano que “en 2012, el alcalde González Solla solicitó la compensación de los gastos que acarreaba al Concello esa situación y en el 2013 la Xunta atendió la petición comprometiéndose por escrito a concertar con el Concello la compensación económica que corresponda por el déficit económico de la explotación que se está produciendo en esta situación de prolongación del servicio”.

La deuda había sido cifrada el año pasado en 150.000 euros, aunque habría que actualizar datos

Ahora, la recepción por parte de la Xunta de la estación pone fin a esa “situación anómala y perjudicial para el Concello de Ponteareas”, según señala Mera. Además, el gobierno del BNG-PSOE se muestra satisfecho por poner fin a una carga económica “que no nos correspondía” y espera que, en esta línea, “la Xunta asuma en el futuro los servicios de su competencia como la escuela infantil, la residencia de mayores o el conservatorio, que conllevan gastos de más de dos millones de euros anuales y que podríamos destinar a competencias nuestras fundamentales como el saneamiento y equipamiento municipales”, indica el edil de Movilidad.

Con todo, el Concello de Ponteareas iniciará a hora los trámites para fijar definitivamente la deuda contraída por la Xunta con la Administración local por las pérdidas asumidas en la gestión de la estación y que el año pasado fuera calculada en 150.000 euros, pero que debe ser actualizada. En este sentido, Mera se muestra convencido de que “la Xunta cumplirá con su palabra y pagará lo que nos debe”.

Reforma pendiente

Por último, el gobierno municipal mantiene “la mano tendida” para que la Xunta ejecute la remodelación de todo el edificio “con la colaboración municipal ofrecida en su día a cambio de disponer de la primera planta del edificio y mediante fórmulas que cuenten con los informes favorables de los servicios jurídicos y económicos municipales”. Sobre esto, cabe recordar que Concello y Xunta rompieron recientemente el acuerdo para cofinanciar dicha reforma al no llegar a un entendimiento sobre la forma de pago de la obra. Fue entonces cuando el Ayuntamiento emplazó a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade a recoger las llaves de la estación y hacerse cargo de las instalaciones.