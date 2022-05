El colectivo vecinal Salceda pola Infancia e a Xuventude (Sapix) ha manifestado públicamente su malestar y sorpresa al enterarse de que el Concello tiene intención de levantar un centro de día en la misma parcela donde inicialmente estaba prevista una segunda escuela infantil Galiña Azul. “Gracias por tirar todo el trabajo y reivindicaciones de las familias de Salceda por la borda, incluidas las de la Corporación municipal”, lamentan desde Sapix, apuntando que “estamos a favor de un centro de día, faltaría más, pero habrá que buscarle una nueva ubicación”.

El colectivo explica que el pasado martes, en una reunión abierta en Entenza con el gobierno local, preguntaron sobre la segunda Galiña Azul y que “en ningún momento nos dijeron que los terrenos de la Galiña Azul tenían otro destino”. De hecho, indican que la concejala de Educación les dijo que este curso iban a sobrar plazas en la Galiña Azul actual porque la Xunta no ofertó las plazas en las escuelas infantiles públicas antes que en las privadas con la nueva gratuidad, entonces las familias prefirieron buscar alternativas en escuelas de fuera de Salceda, por motivos propios, entre ellos, los horarios.

“Quedamos a la espera de las listas definitivas e insistimos en que la soliciten porque los niños y niñas de nuestra villa siguen siendo los mismos en esa franja de edad que años pasados. Pasa lo de siempre, las familias buscan los servicios fuera de Salceda porque aquí no los tenemos”, explican desde Sapix, indicando que según el Instituto Galego de Estadística (IGE), a finales de 2021 Salceda tenía empadronados 363 niños y niñas de 0 a 3 años.

“Una alcaldesa que renuncia a una segunda Galiña Azul porque la Xunta no la construye, dándole una razón más a la Administración autonómica para no hacerla, dejarla sin terrenos”, declaran desde Sapix, haciendo alusión a las explicaciones que dio la regidora, Verónica Tourón, para justificar el cambio de uso de la parcela, la única de titularidad municipal disponible en la actualidad, porque desde 2020 la Xunta no ha aprobado la construcción de una segunda escuela infantil Galiña Azul. “La misma que hace casi un año participó en la concentración que convocamos en la plaza del Concello pidiendo una nueva Galiña Azul”, dice el colectivo refiriéndose a la alcaldesa y considerando que “lo suyo sería ir a los datos del padrón y ver cuántos niños y niñas tenemos para seguir solicitándola”.

Por su parte, Verónica Tourón aclara que “como alcaldesa debo responder a las necesidades de todas y todos, y no renunciaré a ninguna oportunidad para desarrollar en Salceda dos servicios tan básicos para nuestra ciudadanía como conseguir una segunda Galiña Azul y construir un centro de día”.

Asimismo, también quiere dejar claro que ambos proyectos son “totalmente diferentes, adaptados los dos a las necesidades de los servicios que se ofrecen en cada uno de ellos, y con todas las especificaciones técnicas solicitadas por el Consorcio Galego de Benestar, en cuanto a la distribución interior, salas o metros cuadrados”.