Baiona piensa en un curro propio

Miles de personas y en torno a 320 “burras” demostraron el domingo en A Valga que el gran espectáculo etnográfico de la Serra da Groba sigue teniendo tirón. La primera temporada de curros sin mascarillas ni restricciones echa a andar con su calendario fijo. Oia concentra los más multitudinarios, como quedó claro anteayer y como seguramente lo hará el primer domingo de junio en Torroña y el segundo en Mougás. A continuación llegarán los de Gondomar, con menor afluencia de público y de animales: el tercer y cuarto domingo de junio en Morgadáns y San Cibrán, respectivamente. Ninguno en territorio de Baiona, pese a vivir allí la gran mayoría de los abnegados propietarios de la última reserva de caballos 100% salvajes de Europa. De ahí que la asociación que los agrupa y el Concello baionés lleven años dando vueltas a un proyecto para crear su propio curro. Se ha pensado en las inmediaciones de Chan da Lagoa, pero habría que buscar una ubicación acorde con las necesidades de todos que no interfiera con los itinerarios de los garranos, según confirman tanto el presidente de la asociación que agrupa a los dueños de los animales, Modesto Domínguez; como el alcalde, Carlos Gómez Prado; como Xilberte Manso, portavoz de la plataforma SOS Groba.

Se trata de una iniciativa a largo plazo, pensada para divulgar un tesoro patrimonial único con un doble objetivo. Sería una forma de aprovechar el atractivo turístico que supone la cría de caballos en libertad, como demuestran los safaris organizados por Finca Moreiras –el único criadero de caballos de pura raza gallega del entorno– y el Ayuntamiento de Baiona para observar la manada. Pero también serviría para poner en valor una tradición que se remonta a 4.000 años atrás, según confirman petroglifos como el de Outeiro dos Lameiros en Sabarís, y crear conciencia de la necesidad de conservarla, explican tanto Gómez, como Domínguez y Manso.

“Isto acábase, se non ven xente nova non hai que facer”, alerta el presidente de los dueños de garranos

“Todo son gastos e traballo”

Y es que las cifras de la Asociación de Gandeiros de Cabalos da Groba cantan. “Temos máis de oitenta socios, o de maior idade pasa de 90 anos e hai varios de oitenta e tantos... Non o deixan porque non hai quen quede cos cabalos, temos algún rapaz novo que segue co costume dos seus pais e avós, pero son os menos”, deja claro Domínguez, su presidente. “Isto acábase, se non ven xente nova non hai que facer”, recalca. Tener caballos en el monte supone un esfuerzo y un coste económico elevado. “240 euros de seguros, máis o microchip, máis a cuota da asociación. Todo son gastos e ademais hai que estar pendente todo o ano de que os cabalos non invadan fincas, de mirar se están enfermos...”, explica.

Todo sería más sencillo, apunta el portavoz de SOS Groba, con apoyo institucional. La plataforma lucha desde hace una década por que se reconozca a esta subespecie de équido del monte gallego llamado garrano como animal protegido y en peligro de extinción. La Xunta los considera ganado pese a carecer prácticamente de aprovechamiento cárnico y exige a sus propietarios obligaciones similares a las de aquellos que se ganan la vida con la cría de reses.

Una especie sin protección

“O que reclamamos é unha lexislación específica para estes animais, que se recoñeza a súa singularidade para que se regule e se protexa, porque non xera beneficio ningún para o propietario, pero si para a sociedade”, recalca Xilberte Manso. El activista recuerda que a mayores del valor cultural y patrimonial de los garranos está el ambiental, ya que “manteñen os montes limpos e frenan o risco de incendios”.

Para el alcalde baionés, la manada de A Groba es todo un potencial turístico, por eso asegura haber adquirido el compromiso de impulsar la construcción de un curro en los montes baioneses, siempre que siga gobernando en el próximo mandato. Habría que buscar fondos para financiar la construcción del recinto donde se reúnen los caballos para la rapa y después buscarle una utilidad. “Non tería por que ser un curro coma os existentes porque tería que ser algo moi estudado con expertos e non podemos interferir no comportamento dos cabalos, pero si se podería pensar nun proxecto divulgativo a modo de demostración para dar a coñecer esta práctica todo o ano a quen nos visite”, indica.