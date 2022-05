Play-Doc presenta la primera retrospectiva mundial dedicada al cineasta Richard P. Rogers

La programación de hoy del Play-Doc pone el foco en la figura del cineasta Richard P. Roger, director, productor y profesor de Harvard, al que el festival le dedica en esta XVIII edición una de sus cuatro retrospectivas. En este programa, comisariado por el director de los Archivos Cinematográficos de Harvard, Haden Guest, se podrán ver en exclusiva los cortos más personales de Rogers, una suerte de autorretratos en los que el cineasta utiliza la cámara no tanto para registrar el mundo como para darle sentido, analizando de manera crítica su propia vida y su arte. Haden Guest estará presente en el festival tudense para descubrir al público este tesoro salido directamente de los archivos de la prestigiosa universidad norteamericana.

Además, el público tudense podrá seguir disfrutando de las proyecciones de las retrospectivas dedicadas a Helke Misselvitz y Danny Lyon en dos sesiones. Una dedicada a sus trabajos en formato cortometraje en la que se podrá ver "El Mojado" y "SOC.SCI.127" del cineasta americano y "35 Fotos", "Fotografía de Desnudos" y "La familia Marx", de la realizadora alemana que estará tras la proyección para mantener un encuentro con el público. Más tarde, se podrá disfrutar de sus largometrajes "Little Boy" que se proyectará a las 19.30 horas en el Seminario Menor y "Quien teme al hombre del saco" que se podrá ver a las 20.30 horas en el Teatro Municipal, esta última proyección también contará con la presencia de Helke Misselvitz.

Largometraje Internacional

Continuando con la sección competitiva, en la categoría de largometraje internacional, se podrá ver por primera vez en España "Footnote", del realizador de origen chino Zhengfan Yang. En la sección dedicada al cine producido en Galicia, llegará el turno de "Tatuado nos ollos levamos o pouso" de Diana Toucedo, "Ningún río me protexe de min" de Carla Andrade, "O sembrador de estrelas" de Lois Patiño y "Escribir o imposible" de Simone G. Saibene.

A las 22.00, y por tercer año consecutivo, llega "Cinema Percorridos", la original y exitosa propuesta del festival que lleva el cine artístico más allá de la sala y la pantalla tradicional para proyectarlo sobre edificios históricos de Tui. En esta tercera edición Play-Doc propone la unión entre el live cinema (cine en directo) y la danza contemporánea. La actividad tendrá lugar en tres horarios de salidas, a las 22.00h, a las 22.30h y a las 23.00h y es necesario compra previa de entrada.

A las 22.30h el Teatro Municipal de Tui acogerá el estreno español de la última película del cineasta y fotógrafo norteamericano Bruce Weber. Weber vuelve a elegir el festival gallego para el estreno español en sesión especial de su película más reciente "The treasure of his youth: the photographs of Paolo Di Paolo" en la que rinde tributo al fotoperiodista autodidacta Paolo Di Paolo. El director de la mítica "Let’s get lost", sobre el músico de jazz Chet Baker, estuvo en Tui en 2019 para presentar también en premiere española "Nice girls don’t stay for breakfast", un retrato de la legendaria estrella de Hollywood Robert Mitchum. Esta sesión será presentada por Silvia Di Paolo, hija de Paolo Di Paolo, y Eva Lindeman, productora de la película.