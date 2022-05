El salvador del Miño: “Lo más impactante fue verla caer; salvar vidas es lo más gratificante”

El leonés Javier Martín Álvarez es el Guardia Civil que en la madrugada del pasado miércoles se lanzó al Miño para salvar a una mujer que se había precipitado al río en Salvaterra. Lo hizo apenas un par de días después de que las mismas aguas se cobraran la vida de dos personas y sin tener demasiados conocimientos sobre el Miño. Procedente de León, llegó al Puesto Principal de la Guardia Civil en Ponteareas hace once años. Además de esta hazaña, también recuerda el rescate en Mondariz de una persona a la que liberó del interior de una furgoneta en llamas. En ambos casos comparte el mérito con sus compañeros. “Somos un equipo”, indica mientras atiende a FARO con una leve cojera, consecuencia de una caída durante el rescate. Preguntado sobre si no ha cogido una baja, responde un “no” tajante y convencido.

–Se lanzó al agua apenas un par de días después de que el Miño se cobrara dos vidas ¿Era consciente de ello cuando se tiró a rescatar a la mujer?

–No. No lo pensé en ningún momento. Cualquier persona hubiera hecho lo mismo.

–¿Cómo se produjo el rescate?

–Nos llamaron desde la central para que viniéramos al Puente Internacional de Salvaterra porque había una mujer que estaba andando por el puente y justo cuando llegamos vimos a la señora caerse. Rápidamente bajamos al río sin saber si estaba viva o había fallecido. Mientras me adentraba en el río me fui quitando el armamento, chaleco antibalas y todo el material individual. Entré en el agua y la perdí de vista, entonces volví a la orilla para intentar localizarla, con la ayuda de mi compañero Ibarra que me alumbraba con la linterna. En cuanto la vi, salté y la cogí.

En situaciones así el instinto puede hacerte saltar al agua, pero es mejor pararse un segundo a pensar en cuál es la mejor manera

–¿En qué condiciones se encontraba el río?

Además de las corrientes a las que nos tiene acostumbrados el Miño, era de noche, y no veíamos nada. Nos íbamos orientando con nuestras voces y las de la señora. Corrí por la orilla sin saber por dónde pisaba, de hecho, me enganché en unas hierbas y me hice un esguince.

–¿Conoce bien el Miño?

No. Soy deportista y he nadado un par de veces aquí, pero no me gusta mucho nadar en el río, soy más de mar.

–¿Es un nadador experimentado entonces?

–Me defiendo, hago triatlones, pero nada más.

–¿Les preparan en la Guardia Civil para este tipo de rescates?

–En la Unidad de Seguridad Ciudadana no nos preparan para rescates en el río, pero las pruebas de acceso a la Guardia Civil incluyen natación, por lo que todos los compañeros sabemos nadar y nos defendemos en el agua.

–¿Qué recomienda a los ciudadanos que sufran algún tipo de incidente en el río para facilitar su rescate?

–Que la persona colabore lo máximo posible y no se ponga en absoluto nerviosa.

–La teoría es fácil, pero luego la práctica…

–Si, claro. En el momento no piensas con total agilidad, también nos puede pasar a nosotros. En situaciones así el instinto puede hacerte saltar al agua, pero es mejor pararse un segundo a pensar en cuál es la mejor manera de ayudar a la persona que está en el agua. Por eso cuando perdí de vista a la mujer volví a la orilla para tener mejor perspectiva para localizarla.

–Finalmente, pudo salvar la vida de esa mujer, pero también la suya ¿Qué sintió?

–Estaba supernervioso, porque cuando lo asimilas te das cuenta de lo que pudo haber pasado. Además, la vimos caer, fue lo que más me impactó, pensar que se pudo haber muerto delante de nosotros. Actuamos lo más rápido posible y finalmente se salvó una vida, que es lo que importa. Salvar vidas es lo más gratificante de nuestro trabajo.