El primer cargador de vehículos eléctricos de Gondomar funciona ya en As Cercas, en el aparcamiento ubicado ante la Jefatura de la Policía Local. El Concello ha puesto en marcha un báculo con dos tomas de carga rápida tanto de coches eléctricos como de híbridos enchufables. El servicio será gratuito con un límite de dos horas al día por coche para garantizar la rotación.

Para conectar su vehículo al punto de carga, los usuarios deberán recoger una tarjeta en las dependencias policiales. La conexión permitirá la conexión de dos coches a la vez y la potencia del aparato permitirá recargar la mitad de una batería media en dos horas, según indican fuentes municipales.

Se trata de un servicio que “deixa clara a aposta do goberno municipal por rebaixar as emisións de CO2 e potenciar o uso de enerxías limpas”, explicó el alcalde, Paco Ferreira, que visitó ayer el punto de recarga acompañado del concejal de Medio Ambiente, Brais Misa.

Este primer cargador no será el único. Ferreira aprovechó para anunciar que “xa se iniciaron os trámites para a solicitude a través de fondos europeos da instalación doutro punto de recarga que se situaría no entorno do pavillón de deportes”. Asimismo, dijo, en una segunda fase, los puntos de recarga serán alimentados a través de placas solares, dentro de un” ambicioso proxecto de eficiencia enerxética do Concello de Gondomar para abastecer diferentes instalacións municipal con enerxías limpas ao 100%”.