El Festival Internacional de Cine de Tui, Play-Doc, abre hoy a las 18.30h en el Teatro Municipal la sección competitiva de cortometrajes de su 18ª edición con los estrenos en España de Le Tombeau de Kafka de Jean-Claude Rousseau, Silabario de Marine De Contes, Caught In The Rain de Elie Maissin & Mieriën Coppens, Agrilogistics de Gerard Ortín Castellví y Polycephaly in D de Michael Robinson. En esta proyección contaremos con la presencia de los cineastas Jean-Claude Rousseau y Marine de Contes que acudirán a Tui para presentar sus películas y tener un encuentro con el público.

La sección competitiva de largometrajes continuará con la proyección de Kind Hearts del dúo de realizadores belgas Olivia Rochette y Gerard-Jan Claes, este último estará en Tui acompañando a su película tras haber ganado el Oso de Cristal de la sección Generation en la Berlinale de este año y Journal d’Amerique del cineasta francés Arnaud des Pallières. La programación de esta jornada de Play-Doc se completa con la presencia de Helke Misselwitz. El festival dará la bienvenida en Tui a la reconocida realizadora de la antigua Alemania Oriental, con motivo de la primera retrospectiva española que le dedica el certamen tudense. La situación de desigualdad de las mujeres bajo el régimen socialista, las dificultades de las clases trabajadoras y la pérdida de la identidad cultural de la juventud, son los temas centrales de una filmografía brillante. Sus películas, que huyen de las consignas políticas y cuestionan el discurso oficial, son sobre todo, un retrato honesto y sin sentimentalismos de la complejidad de las relaciones humanas.