A nova xira do grupo feminino A banda da Loba comeza este sábado en Nigrán. As artistas darán a coñecer na alameda da Ramallosa a partires das 21.00 o seu cuarto disco, “Xabón Lagarta”, inspirado no universo vital das lavandeiras e os seus espazos de liberdade, confidencias e insubmisión. Será o acto inaugural do Mes das Letras Galegas que programa o Concello, que inclúe o domingo unha excursión polas aldeas do Xisto (Portugal), cuxa inscrición remata hoxe a través da web municipal. Nas vindeiras semanas haberá música, teatro e un certame literario.