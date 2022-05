La Agrupación de Electores de Redondela (AER) calificó ayer de “arboricidio” la poda realizada por el gobierno local en una zona situada junto a la carretera N-550, en el entorno de Torres de Agrelo. Desde la formación asamblearia aseguran que varios plátanos de sombra de entre 30 y 40 años fueron podados “de xeito drástico” sin contar con ningún informe previo por parte de los técnicos municipales de Medio Ambiente ni una justificación argumentada para llevar a cabo esta actuación. “Trátase dunha mutilación arbitraria e clientelar que se debe unicamente á demanda formulada a título particular por uns poucos veciños da zona”, denuncian.

“Trátase dunha mutilación arbitraria e clientelar que se debe unicamente á demanda formulada a título particular por uns poucos veciños da zona”, denuncian

Los representantes de AER aclaran que esta forma de actuar del gobierno municipal no se trata de una excepción, ya que en los últimos años se hicieron varias podas similares. Entre ellas, citan las que se realizaron en el entorno del Centro Cultural de Cedeira, en el pabellón de deportes de Chapela y en el parque de A Miñoteira. “Algunhas destas árbores, como as de Cedeira, tardan anos en recuperarse ou ben xa non se recuperan nunca. Reclamamos seriedade e que a política medioambiental e de parques e xardíns sexa rigorosa sempre baseada en estudos e informes previos realizados polos técnicos”, exigen desde la Agrupación de Electores.

Asimismo señalan que no es necesario hacer podas anuales en árboles ornamentales “tal e como se está facendo agora” e insisten en que, por el bien de los vecinos y por cuestiones medioambientales, “permanecerán atentos á actuación do goberno neste punto tan importante” para Redondela. “Lembramos ademais que o actual goberno criticou en moitas ocasións á anterior administración municipal por situacións como a que agora denunciamos así que lle pedimos coherencia e que respecten a nosa paisaxe”, concluyen.